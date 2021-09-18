تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يكشف إنجازات تطوير التعليم حتى الآن

أكد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 ، والمعلن تحت عنوان «التنمية حق للجميع» : مصر المسيرة والمسار أنه على مستوى التعليم قبل الجامعي في مصر: في عام 2018، أطلقت مصر المشروع القومي للتعليم الذي استغرق إعداده 3 سنوات، ويستهدف بالأساس التركيز على المدارس الحكومية، والتي تمثّل الغالبية العظمى من المجتمع التعليمي في مصر.

وقال تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 ، يُسهم ٌّكل من القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي في مصر.، ومع ذلك، يستحوذ القطاع الحكومي على الأهمية النسبية الاكبر في المنظومة التعليمية

وأوضح تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 أنه في خلال الفترة الممتدة بين العامين 2011/2010 و2020/2019 شكَّل التعليم الحكومي ما نسبته نحو %90 من إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي في مصر، و %86 من إجمالي المدارس، و %87 من إجمالي الفصول.

وأضاف : لقد تحسَّن أداء قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر خلال السنوات العشر الاخيرة وفقًا لمؤشرات الاتاحة، إذ ارتفعتْ معدلات القيد الصافي والاجمالي لجميع المراحل التعليمية، مشيراً إلى أنه بخلاف الوضع بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي، تسعى مصر إلى زيادة معدلات القيد بمرحلتي التعليم الاعدادي والثانوي تماشيًا مع مبدأ إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، والذي َّأقره الدستور المصري في المادة .19

وقال تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 : توضِّح البيانات الخاصة بمعدلات القيد للبنين والبنات تلاشي الفجوة النوعية بين الجنسين بين العامين 2011/2010 و2020/2019، إذ تجاوزت معدلات القيد الصافي للبنات تلك الخاصة بالبنين في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، وهو ما جعل مؤشر الفجوة النوعية يأخذ قيمة سالبة وفقًا لبيانات العام 2020/2019

وأضاف أنه من ناحية أخرى، تحسَّنت الفجوات الجغرافية في معدلات القيد بين الريف والحَضر بنسبة كبيرة خلال السنوات العشر الاخيرة، ومع ذلك، تظلّ معدلات القيد بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي في محافظات الوجه القبلي أقلّ من المعدلات المناظرة بباقي محافظات الجمهورية.

ذوو الاحتياجات الخاصة

أكد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 ، أن نظام التعليم المصري يهتم بإتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بالتعليم كأحد المبادئ الأساسية لتطبيق مفهوم التكافؤ من ناحية الاتاحة، إذ تتاح الخدمات التعليمية لأصحاب الاعاقة وأيضًا للموهوبين رياضيًا والمتفوقين أكاديميًا من خلال مدارس وفصول مخصصة لاحتياجاتهم ، ومع ذلك، لا تزال الخدمات التعليمية المقدَّمة لتلك الفئات محدودة كمًا وكيفًا

جدير بالذكر، أن برنامج عمل الحكومة الحاليّ )2022/2021-2019/2018 قد تبنى فتح 1600 فصل دراسي لذوي الإعاقة البصرية والسمعية بنهاية عام 2022

على مستوى المُخرجات التعليمية

أكد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 أن نظام التعليم قبل الجامعي بمصر حقق تقدمًا في عدد من المؤشرات، إذ انخفضت معدلات التسرب خاصة بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي :

- بين العامين 2011/2010 و2019/2018 من %5.5للبنين و%4.7 للبنات

- في عام2011/2010 انخفضت إلى %2.8 لبنين و%2.6 للبنات

- في 2019/2018، ارتفعت معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الاعدادية، وكذلك معدالت الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية بشقّيها العام والفني

وبشكل عام لا تزال مصر تعمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم لتواكب التحسن الذي طرأ على مؤشرات الاتاحة.

ويتمثَّل أهم مؤشرات جودة المدخلات في العملية التعليمية في متوسّط كثافة الفصل، وعدد الطلاب لكل مدرس، نظرًا إلى أن ارتفاع أعداد الطلاب في الفصل الواحد ُيِّقوض القدرة على المشاركة والتفاعل، سواء في ما بين الطلاب وبعضهم أو مع المدرسين

كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد الطلاب لكل مدرس يحدّ من قدرته على التركيز مع الطلاب وتطبيق أساليب التعليم التي تستهدف تنمية مهاراتهم وحفزهم على الإبداع والتفكير الناقد وحلّ المشكلات.

كثافات الفصول

وأعلن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 أنه قد ارتفعت متوسطات كثافات الفصول بجميع المراحل بين العامين 2011/2010 و2020/2019 لتصل إلى أقصاها في مرحلتي التعليم الابتدائي 53 طالبًا والاعدادي 49 طالبًا في حين استقرّت معدلات أعداد الطلاب لكل مدرس لجميع المراحل التعليمية، باستثناء مرحلة ما قبل الابتدائي التي شهدت تناقصًا ملحوظًا بين العامين المشار إليهما وهو ما يمثّل إشارة جيدة

التعليم الفني

أفاد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بأنه قد تواصلت المحاولات لتطوير التعليم الفني في مصر بتغيير شروط القبول وتطوير مناهج جميع التخصصات ، بما يواكب متطلبات سوق العمل واحتياجات البيئة المحلية، فضلاً عن إتاحة التجهيزات وتكنولوجيا التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفني القائمة من خلال إنشاء ورش ومراكز تدريب لخدمة المجتمع. فضلاً عن ذلك، يؤهَّل بعض مدارس التعليم الفني للتحول لـ”مدارس التكنولوجيا التطبيقية” التي تخدم أو تنسق مع الكليات التكنولوجية، لتمنح شهادة مصرية بجودة عالمية، مع التركيز بالاساس على القطاعات ذات الاولوية للاقتصاد المصري في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة ، إلا أن مخرجات هذا التعليم ما زالت تتطلب مزيدًا من الاستجابة لتوقعات قطاع الاعمال واحتياجاته على مستوى الكيف.

التعليم العالي

أكد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 أنه قد أطلقت مصر كلا ِمن “استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي ”2030، و”الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030

كما ارتفع عدد الجامعات الحكومية والخاصة مع تحقيق تنوّع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية لتشمل معظم المناطق الجغرافية، وإن ظلّت أكبر معدلات البطالة تتركز في حملة المؤهلات العليا

البحث العلمي

أعلن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 ، أنه قد ارتفع عدد الابحاث العلمية المصرية المنشورة في المجلات المفهرسة عالميًا من 14100 بحث في عام 2014 إلى 21961 في عام 2018

كما َّتقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 107 بين 128 دولة في عام 2016 إلى المرتبة 95 بين 126 دولة في عام 5 .2018