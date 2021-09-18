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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة تدريب عبد الستار صبري لـ روما.. صلاح يشارك أمام ليبيا

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الرياضية،  اليوم الجمعة 17-9-2021، نعرضها لكم فيما يلي:

خاص.. روما الإيطالي يكذب عبد الستار صبري: لن ينضم لجهاز مورينيو

كشف نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، عن حقيقة انضمام عبد الستار صبري لاعب منتخب مصر السابق، للجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

 

رسميًا.. محمد صلاح يشارك مع منتخب مصر أمام ليبيا

أزالت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، مصر من دول القائمة الحمراء الخاصة بقيود تفشي فيروس كورونا.

 

رسميًا.. الأهلي يواجه بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق يونيون سبورتيف جيندراماري النيجري لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على لوماسيجيه بطل بوروندي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور التمهيدي.

 

رئيس الوزراء لجهاز المنتخب: لا مجال للتهاون.. وابذلوا الجهود لتحقيق طموحات المصريين

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بعث برسالة، لمنظومة المنتخب المصري لكرة القدم، بكافة مفرداتها، سواء الاتحاد المصري لكرة القدم، والجهاز الفني للمنتخب الوطني، وجميع المعنيين بالمنتخب، مفادها، ضرورة العمل على قدم وساق وبذل كل جهد ممكن، وإعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية فوق أي اعتبارات أخرى؛ بهدف تحقيق أفضل إنجازات ممكنة، تليق بريادة مصر القارية، وسمعتها العالمية، وبما يحقق طموحات جماهير الرياضة المصرية.

 

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