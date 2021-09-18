أستاذ قانون دولي: بيان مجلس التعاون الخليجي سيعمل على حل مشكلة سد النهضة

قال الدكتور ياسر شويتة، أستاذ القانون الدولي والخبير الاستراتيجي، أن بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيحرك المياه الراكدة في الموقف الدولي تجاه التعنت الإثيوبي ويسهم في حل ملف سد النهضة.

وأضاف ياسر شويتة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البيان سيراعي مصالح كافة الأطراف، وفق القوانين والمعايير الدولية.



وتابع ياسر شويتة، أن مجلس التعاون لدول الخليج يضم 6 دول عربية الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وعمان يساند مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.

البيان يؤكد على حفظ الأمن المائي لمصر

وأشار أستاذ القانون الدولي والخبير الاستراتيجي إلى أن البيان يؤكد على حفظ الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.