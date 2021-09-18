وقع بمشكلة خطيرة.. فيديو يوثق بكاء حوت أوركا القاتل

نشر أحد الناشطين على تطبيق «تيك توك» مشهدًا مؤلما لحوت أوركا علق على ساحل بحر أوخوتسك، شرقي روسيا.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بحزن مع مقطع الفيديو الذي وثق وقوع حوت أوركا القاتل بمشكلة خطيرة هددت حياته بعد انجرافه على الساحل حيث علق الحوت في الرمال وعجز عن الحركة.

وسجل أحد المواطنين الذين عملوا على إنقاذ الحوت مشهدا مؤلما لما ظهر وكأنه بكاء الحوت بسبب المأزق الشديد الذي وقع فيه، حيث أصدر عدة أصوات من فتحة أنفه تشبه إلى حد كبير البكاء.





وقال المواطن الذي وثق المشهد، إن الحوت عالق على الشاطئ لكننا لا نستطيع حاليا فعل شيء لأنه ثقيل جدًا ويزن أكثر من نصف طن، ونحن اثنان فقط.



ونشر الناشطون مشهدا آخر يوثق الحوت بعد إنقاذه، حيث اقترب من قارب الإنقاذ ووجه تحية للمنقذين بصوت مميز قبل أن يغادر مع مجموعته.



جدير بالذكر أن علماء الحياة البحرية على حوت أوركا القاتل لقب «سفاح المحيطات» بسبب تنوع قائمة فرائسه، هو حوت مُسَنن وأكبر عضو في عائلة الدلافين المحيطية.