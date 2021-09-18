اليمن.. الجيش يعلن صد هجوم لميليشيا الحوثي

أعلن الجيش اليمني اليوم السبت، أن قواته وقعت قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي إثر معارك في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش تخوض معارك شرسة ضد مجاميع من الحوثيين في جبهة نَاطِع شمال البيضاء".

وأكدت "كسر هجوم للحوثيين في جبهة نَاطِع، وسقوط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من الحوثيين وإحراق آليات لها خلال كسر هجوم نفذته في جبهة نَاطِع شمال البيضاء.

وسيطرت مليشيا الحوثي الأربعاء الماضي، على مركز مديرية الصَومعة شرق البيضاء وقرى في مديرية مُكيراس المحاذية لها تطل على مناطق في محافظة أبين جنوب اليمن إثر عملية عسكرية واسعة استهدفت الجيش اليمني.

ونقلت وكالة "سبوتنك" عن مصادر قولها إن العملية العسكرية أوقعت العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلنت مليشيا الحوثي استعادة مناطق في مديريتي الصَومعة والزَاهِر شرق وغرب البيضاء بمساحة 100 كم مربع خلال عملية أطلقت عليها اسم "النصر المبين" قالت إنها أوقعت 350 قتيلاً و560 مصاباً في صفوف الجيش اليمني، علاوة على تدمير وإعطاب 29 مدرعة وآلية.

يأتي بعد أيام من إعلان الجيش اليمني السيطرة على تلك المناطق بعملية عسكرية أسمتها "النجم الثاقب" لتأمين كافة مناطق محافظة البيضاء الاستراتيجية المحاذية لمحافظة مأرب و7 محافظات أخرى وسط اليمن.