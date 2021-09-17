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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات مهمة من أربع دول بشأن اليمن

صدى البلد

صدر الخميس بيان رباعي بالنيابة عن السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

 

وجاء ذلك خلال اجتماع سفير السعودية لدى اليمن، والسفير الإماراتي لدى اليمن، والسفير البريطاني لدى اليمن، وكذلك القائم بأعمال الولايات المتحدة الأميركية في اليمن.

 

وأعربت الرباعية عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن، مشيدة بالمساهمة الكبيرة للسعودية بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن.

 

ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي.

 

كما سلطت الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاقية الرياض، مرحبة بدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للوصول لذلك.

 

وأكدت الرباعية ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيرة إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، معربةً عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج.

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