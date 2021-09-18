1.6 مليار جنيه مشتريات العرب بالبورصة منذ بداية العام

مثلت تعاملات المصريين مثلت 83.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة في البورصة المصرية منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.7 % وسجل العرب 6.8 %.

سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2537 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1614 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي صافي بيع بقيمة 214.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.3 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.9 %و العرب على 6.3 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.