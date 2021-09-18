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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين بعد معارك بـ البيضاء

صدى البلد

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، إن قواته أوقعت قتلى وجرحى في صفوف  (الحوثيين)، إثر معارك في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وبحسب وسائل إعلام ذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها  أن "قوات الجيش تخوض معارك شرسة ضد مجاميع من الحوثيين في جبهة نَاطِع (شمال البيضاء)".

وأكدت "كسر هجوم للحوثيين في جبهة نَاطِع، وسقوط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من جماعة الحوثيين وإحراق آليات لها خلال كسر هجوم نفذته في جبهة نَاطِع شمال البيضاء.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية سيطرت جماعة الحوثيين، الأربعاء الماضي، على مركز مديرية الصَومعة شرق البيضاء وقرى في مديرية مُكيراس المحاذية لها تطل على مناطق في محافظة أبين جنوب اليمن، اثر عملية عسكرية واسعة استهدفت الجيش اليمني، أوقعت العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.

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