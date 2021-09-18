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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماكو يتفوق.. 2 مليون جنيه إيرادات 8 أفلام أمس

ايرادات الافلام
ايرادات الافلام

تشهد دور العرض السينمائي فى الفترة الحالية منافسة شديدة على الإيرادات بين 8 افلام، هي “العارف وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس ومش أنا و200 جنيه وماكو و30 مارس” وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

وحققت هذه الأفلام إيرادات متواضعة أمس وبلغ إجمالي الإيرادات 2 مليون و70 الف جنيها حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى، ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلم “30 مارس”.

ماكو

يحتل فيلم “ماكو” المركز الأول وحقق ايرادات بلغت قيمتها 664901 جنيها.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بسمة وناهد السباعى ونيقولا معوض.

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن ينتزع المركز الثانى.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات أمس حيث بلغت إيراداته 469719 جنيها.

موسى

وجاء فى المركز الثالث فيلم “موسى” حيث حقق إيرادات امس بلغت قيمتها 247657 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

العارف

وجاء فى المركز الرابع فيلم “العارف.. عودة موسى” وحقق الإيرادات التى بلغت قيمتها 237662 جنيها.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

200 جنيه

وحقق فيلم "200 جنيه" في أول يوم عرض إيرادات جيدة ليحتل بها المركز الخامس وبلغت ايراداته 201037 جنيها.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا وإسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

العارف فى الصدارة و30 مارس يتذيل.. تعرف على إجمالي إيرادات 8 أفلام

مليون و672 ألف جنيه حصيلة إيرادات 8 أفلام أمس

30 مارس

وجاء فى المركز السادس فيلم “30 مارس” الذى يعرض أمس وحقق العمل إيرادات بلغت 112125 جنيها.

والفيلم بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وخالد الصاوى وتاليف حميد المدنى وإخراج أحمد خالد موسى.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 91369 جنيها يحتل بذلك المركز السادس.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

بينما تذيل قائمة الافلام المعروضة فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها 46446 جنيهات.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

8 افلام العارف موسى البعض لا يذهب للمأذون مرتين الانس والنمس 200 جنيه

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