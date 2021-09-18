20 سبتمبر.. ألسن جامعة عين شمس تطلق قافلتها التنموية بحي روض الفرج

تستعد كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، لإطلاق قافلتها التنموية الثانية لمحو الأمية، بالتعاون مع رئاسة محافظة القاهرة، و رئاسة حي روض الفرج، وكلية التمريض، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وبنك الكساء المصري .

وكان ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، الدكتور سحر موسى، عميد كلية التمريض، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاشور العمرى رئيس هيئة العامة لتعليم الكبار، و الدكتور إسلام سعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، د.ناهد راحيل مدير وحدة محو الأمية بالكلية، سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع تنمية البيئة.

وأوضحت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن القافلة سيتم انطلاقها صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠ من سبتمبر الجاري من حرم الجامعة متوجهة الى قصر ثقافة روض الفرج، بعد التنسيق الشامل بين إدارة الكلية و كلية التمريض و فرع القاهرة للهيئة العامة لتعليم الكبار وتحت إشراف كامل من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لمتابعة سير القافلة لحظة بلحظة، كذلك كافة الجهات المعنية التابعة لمحافظة القاهرة لتأمين أعمال القافلة وسط إجراءات وقائية مشددة تضمن تقديم نموذج مشرف للخدمة المجتمعية التى تستهدفها جامعات الجيل الرابع على الأراضي المصرية؛ وفق المواصفات العالمية للجيل الرابع من الجامعات على مستوى العالم.

ومن جانبها أوضحت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تشهد مشاركة عدد من جهات المجتمع المدنى المهتمة برفع جودة الحياة للمواطنين، على رأسهم الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبنك الكساء المصري؛ الذي وفر عدد من الملابس الشتوية التى سيتم توزيعها على المواطنين بجانب أعمال محو الأمية التنويرية للمواطنين.

وستشهد الحملة عقد عدد من المحاضرات التعريفية بأهمية القضاء على الأمية و تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدماتها للمواطنين بما يعود بالنفع على حياة المواطن المصري. كذلك عقد امتحانات فورية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادة محو الامية. كما ستقدم القافلة خدمة قياس الضغط و السكر و توعية صحية للمواطنين.