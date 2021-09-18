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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"السودان": حققنا نصرا كبيرا بالحصول علي دعم دولي تجاه قضية سد النهضة

وزيرة الخارجية السودانية
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن السودان متمسك بحقوقه في قضية الحدود، مؤكدة على سعيه إلى اتباع سياسة خارجية متوازنة.

 

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية: "النصر الكبير الذي تحقق في الدعم الدولي لموقفنا بشأن سد النهضة يؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح، ونسعى للسلام والاستقرار مع الجيران والعالم".

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وتابعت المهدي، خلال مؤتمر صحفي: "هناك من يبث شائعات تضر بالعمل الدبلوماسي، ونسعى لترسيخ دور الإعلام في تسويق سياستنا الخارجية".

 

وأكدت المهدي، أن رفع السودان من قائمة الإرهاب ساهم في عودة الخرطوم إلى المجتمع الدولي، موضحة أن السودان دخل مرحلة جديدة في علاقاته الخارجية.

 

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية: "كنا في عزلة دولية خلال فترة النظام السابق، ونسعى للانفتاح على إفريقيا وتعزيز العلاقات مع دولها".

 

وتابعت المهدي: "نؤكد على التضامن العربي لخدمة قضايانا ونسعى ليستعيد السودان مكانته الإقليمية والدولية ونعمل على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة والمنظمات الدولية".

السودان سد النهضة الخارجية الحدود اخبار العالم

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