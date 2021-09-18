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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دينا أبو السعود: كريم بينكي يرطب البشرة ويقلل من ظهور حب الشباب

صدى البلد

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن كريم بينكي يزيد من نضارة البشرة من خلال فيتامين سي، ويعمل على ترطيب البشرة من خلال زبدة الشية، كما أن بينكي يعالج النمش والبقع وآثار حب الشباب.

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن كريم بينكي يحتوي على مستخلص عرق السوس الذي يعتبر منبع التفتيح، ويحتوي على مكونات تمنع البشرة من الأكسدة مثل مستخلص الشاي الأخضر.

ولفتت إلى أن كريم بينكي الأنسب لعلاج مشاكل البشرة، خاصة البشرة الدهنية، لأنه يسحب الدهون الزائدة في البشرة، وبالتالي يقلل من ظهور الحبوب.

 وتابعت إن كريم بينكي يصلح لكل أنواع البشرة، حتى لأصحاب البشرة الحساسة، ومن الممكن استخدامه لتفتيح الهالات السوداء بنسبة أمان عالية جدًا.

وأضافت "أبو السعود"،  كريم بينكي آمن تمامًا للاستخدام تحت العين، خاصة وأنه سريع الامتصاص، ومكوناته طبيعية بنسبة 100%، ولذلك لا يؤدي إلى أي آثار جانبية.

وتابعت أن كريم بينكي يمتع حدوث أي جفاف للبشرة، ويمنع من ظهور الحبوب، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية، مشيرة إلى أن بينكي الأنسب لجميع أنواع البشرة، حتى لأصحاب البشرة الحساسة.
 
 

كريم بينكي نضارة البشرة البشرة فيتامين سي

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