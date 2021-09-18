عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلايا نائمة|وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف مفاجأة في مشاجرته مع المصلين

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

علق الدكتور الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، على تحول خطبة الجمعة التي كان يقدمها إلى مشاجرة داخل مسجد بالإسماعيلية، قائلًا: "لدينا استطلاعات رأي تفيد بوجود خلايا نائمة ومجموعات متطرفة، وكانت الخطبة عن حب الوطن والمشاركة في بنائه واسباب انتشار الفكر المتشدد".

وقال صبري عبادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه بدأ الخطبة بموضوعية من خلال مناقشة والآثار السلبية التي أدت إلى انتشار الفكر المتشدد داخل مؤسسات الدولة، متابعا : "أتيت بالدليل من القرآن والسنة على جواز المشاركة في بناء مؤسسات الدولة وفقا للأحاديث والمواقف النبوية".

 وتابع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، : "بمجرد عرجت على حب الوطن بأحاديث قاطعة الثبوت، وجدت تذمرا من بعض المصلين"، قائلًا: "قلت اللي مش عاجبه كلامي انا هسيب تليفوني وايميلي وياريت نتناقش بموضوعية ".

وأشار صبري عبادة، إلى أنه بدأ الحديث عن النقطة الثالثة بشأن جواز مشاركة المواطنين في بناء الوطن وبناء القوات المسلحة والشرطة والأمن، قائلا: "رد علي أحد المصلين وسبني وبعد الصلاة البعض افتعل ضجة من أجل الضوضاء وهذه ليست الواقعة الأولى". 

وأوضح صبري عبادة، أنه بعد الانتهاء من الخطبة بدأ المصلون بالهتاف قائلين:"مش عايزينك مش عايزينك"، مضيفا أنه نزل من المنبر وأقام صلاة الجمعة، وتحدث بعدها عن أن المجموعة التي كانت أمامه متطرفون ولم يذكر أحدا بعينه، مناشدا وزير الاوقاف بحماية الوطنيين.

الاسماعيلية وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الفكر المتشدد مؤسسات الدولة صبري عبادة

ترشيحاتنا

عضو زراعة النواب يطالب بـ جني محصول القطن آليا

نص إتهامات الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان في قضية تمويل الإرهاب

لا يجوز وصفه بـ قلة الإيمان|متخصص يكشف مسببات الانتحار.. شاهد

خاص .. تعرف على النهاية الحقيقية لمسلسل روبي شقة 6

الإسكان تكشف أهمية حصولها على جائزة الأمم المتحدة في تطوير العمران المستدام

هل معقول عشان كدا|لميس الحديدي تكشف سببًا مفاجئا لانتحار فتاة سيتي ستارز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب انفجار مرفأ بيروت..تفاصيل جديدة بشأن ضبط أطنان نترات الأمونيوم في لبنان

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

شاهد... كواليس مران الأهلي من معسكره المغلق ببرج العرب استعداداً للسوبر

شيف الملوك يكشف الأكلات المفضلة لـ الملك سلمان

شاهد|فاروق جعفر يحسم أمر ضم عبد الله السعيد للزمالك

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد في مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ