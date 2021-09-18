خلايا نائمة|وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف مفاجأة في مشاجرته مع المصلين

علق الدكتور الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، على تحول خطبة الجمعة التي كان يقدمها إلى مشاجرة داخل مسجد بالإسماعيلية، قائلًا: "لدينا استطلاعات رأي تفيد بوجود خلايا نائمة ومجموعات متطرفة، وكانت الخطبة عن حب الوطن والمشاركة في بنائه واسباب انتشار الفكر المتشدد".

وقال صبري عبادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه بدأ الخطبة بموضوعية من خلال مناقشة والآثار السلبية التي أدت إلى انتشار الفكر المتشدد داخل مؤسسات الدولة، متابعا : "أتيت بالدليل من القرآن والسنة على جواز المشاركة في بناء مؤسسات الدولة وفقا للأحاديث والمواقف النبوية".

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، : "بمجرد عرجت على حب الوطن بأحاديث قاطعة الثبوت، وجدت تذمرا من بعض المصلين"، قائلًا: "قلت اللي مش عاجبه كلامي انا هسيب تليفوني وايميلي وياريت نتناقش بموضوعية ".

وأشار صبري عبادة، إلى أنه بدأ الحديث عن النقطة الثالثة بشأن جواز مشاركة المواطنين في بناء الوطن وبناء القوات المسلحة والشرطة والأمن، قائلا: "رد علي أحد المصلين وسبني وبعد الصلاة البعض افتعل ضجة من أجل الضوضاء وهذه ليست الواقعة الأولى".

وأوضح صبري عبادة، أنه بعد الانتهاء من الخطبة بدأ المصلون بالهتاف قائلين:"مش عايزينك مش عايزينك"، مضيفا أنه نزل من المنبر وأقام صلاة الجمعة، وتحدث بعدها عن أن المجموعة التي كانت أمامه متطرفون ولم يذكر أحدا بعينه، مناشدا وزير الاوقاف بحماية الوطنيين.