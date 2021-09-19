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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدينة الأبحاث العلمية تكشف تفاصيل التعاون مع الجامعات لتدريب طلاب الجامعات

مدينة الأبحاث العلمية
مدينة الأبحاث العلمية

قالت الدكتورة منى عبداللطيف، القائم بأعمال نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية، إن هناك تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية والجامعات لتدريب طلاب الكليات العملية، موضحه أن  تنظيم المدارس جاء استمرارا للتعاون المشترك بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية والجامعات المصرية؛ بهدف تنمية المهارات البحثية والابتكارية لطلاب الجامعات المصرية لمواكبة التطور التقني العالمي ومتطلبات سوق العمل.

 

أضافت "عبداللطيف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك مجالات كثيرة نتهاون فيها بين دميع الكليات المصرية، مثل رسائل المجاستير والدوكترات، ونعمل كفريق عمل واحد والتنافس على المشاريع المختلف، ونقيم ورش عمل ومؤتمرات مشتركة، فضلا عن فتح المعامل المشتركة لتقديم الخدمات لجميع الجامعات المصرية".
وأشارت: "وزير التعليم العالي يوجه دائما بالاستفادة الممكنة بالإمكانيات المتاحة"، مردفه: "نقوم بعمل تدريب للطلاب في مختلف المجالات"، موضحه: "نسعى للتعاون مع الجامعات الأهلية خلال الفترة المقبلة".


وتابعت الدكتورة منى عبداللطيف، القائم بأعمال نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية،: "لجأنا للتعليم عن بعد خلال أزمة جائحة كورونا، ولم يتم إيقاف الدورات التدريبية للطلاب، وتم عمل محاكاة للطلاب عبر تقنية الفيديو"، مؤكدة: "نستقبل كليات المهندسة والعلوم والطب والصيدلة".

 

ولفتت إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للمدارس 3629 طالب تم قبول عدد 2207 طالب فى تخصصات (الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية، الذكاء الاصطناعي، الإنتاج الحيوانى، التحليل الإحصائي وتحليل البيانات، مراقبة جودة الهواء).


وأكملت أن التدريب بالمدارس تضمن محاضرات نظرية وتجارب عملية، مضيفه أن الجزء النظري تم تنفيذه من خلال محاضرات فى شكل فيديو مصور، أما الجزء العملي تم تقديمه عن طريق قيام الباحثين بالمدينة بتصوير محاكاة للتجربة الفعلية داخل المعامل.
 

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