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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادين : مكالمة مني زكي كانت سبب رجوعي للفن بعد الاعتزال

صدى البلد

قالت الفنانة نادين، إن رجوعها للفن كان بسبب مكالمة من الفنانة مني زكي.

وتابعت نادين خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"مني زكي كلمتني وقالتلي معايا فيلم و ليكى دور مكتوب عليكي، و قولت ليها منى انتى مش واخده بالك اني اعتزلت من ١٧ سنة، فقالت لى اللى زينا مش بيعتزل، والكلمة دى هزتني جدا، و قولت ليها لا قالت لي مفيش حاجة اسمها لا فكري وإرجعيلى تاني.

وأشارت إلي أن ابنها كان معاها في العربية وسامع الكلام و قالى يا ماما مين بيكلمك فقولت ليه دى منى زكى قالى بتاعة "تيمور و شفيقة"  وفوجئت انه بيشوف أفلام و متابع و قلت له انا سيبت الفن علشانكم فقال لى و احنا بنقول ليكى ارجعى و تحدثت مع زوجى و قال لى انا لم اتدخل في قرار اعتزالك ولو عاوزه ترجعي أرجعي.

ولفتت الفنانة نادين إلي أن اعتزال البالية أصعب من اعتزال الفن، وكان أهون يقطعوا لي أصبع ولا أترك البالية . 
 

واحد من الناس عمرو الليثي قناة الحياة الإعلامي عمرو الليثي الفنانة نادين الفنانة منى زكي

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