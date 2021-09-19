قبل لقاء طلائع الجيش .. تعرف على غيابات الأهلي عن السوبر المصري

يلتقي فريق الأهلي مع طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، في بطولة كأس السوبر المصري، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

وسيغيب عن اللقاء مروان محسن الذي رحل بالتراضي وكذلك الخماسي سعد سمير ومحمد عبدالمنعم ومصطفى البدري وفارس طارق وكريم نيدفيد الذي تمت إعارتهم الي فيوتشر إف سي وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعه بعد إعارتهما إلي سموحة ولم يتحدد موقف جونيور اجايي من التواجد مع الفريق خاصة إنه تم وضعه في قائمة الانتظار للفريق الأحمر.

كما أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التي قد يكون قد حصل عليها أي منهما ضمن فريقه السابق.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتيهما.