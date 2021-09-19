موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري والقناة الناقلة

يلتقي فريق الأهلي مع طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل،، في بطولة كأس السوبر المصري، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة:

تقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، في تمام السابعة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي ضد طلائع الجيش:

يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز على طلائع الجيش، والتتويج بكأس السوبر المصري، بعد خسارة لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي 2020 - 2021، لصالح الزمالك.

كما أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التي قد يكون قد حصل عليها أي منهما ضمن فريقه السابق.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتيهما.