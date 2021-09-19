تخصيص مراكز الشباب والنوادي لتلقي المواطنين لقاح كورونا بحملة «سجل الآن» بالشرقية|صور

بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتخصيص مراكز الشباب والنوادي الرياضية وتجهيزها كأماكن لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم فور التسجيل بحملة “معًا نطمئن .. سجل الآن”، بالإضافة إلى مركز ديوان المديرية بالزقازيق، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء المحافظة .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأضاف الدكتور هشام مسعود أن 11 أتوبيسًا انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلي الباص الرئيسي الموجود بمدينة الزقازيق والذي قام في اليوم الأول لحملة "معاً نطمئن.. سجّل الآن" بتسجيل المواطنين من أمام ديوان عام المحافظة، والذي جاب الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ولفت "مسعود" إلى أنه تم التحرك لميدان الزراعة، ثم موقف المنصورة، ثم شارع فاروق، ثم اختتم فعاليات الحملة من ميدان القومية بالزقازيق، وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين.

يأتي في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بالشرقية منذ صباح أمس السبت على انتظام عمل الفرق، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بديوان عام المديرية، وبنادي الشرطة، ومركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، وأكد وكيل الوزارة على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

وأوضح "مسعود" أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، قامت بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد علي أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلي المشاركة في عملية تسجيل المواطنين علي الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة "التابلت" لتلقي اللقاح، نظراً للإقبال الشديد علي الباصات المشاركة في الحملة بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

تخصيص مراكز الشباب والنوادي لتلقي اللقاح بحملة «سجل الآن» (1)

تخصيص مراكز الشباب والنوادي لتلقي اللقاح بحملة «سجل الآن» (2)

تخصيص مراكز الشباب والنوادي لتلقي اللقاح بحملة «سجل الآن» (3)

تخصيص مراكز الشباب والنوادي لتلقي اللقاح بحملة «سجل الآن» (4)

تخصيص مراكز الشباب والنوادي لتلقي اللقاح بحملة «سجل الآن» (5)

تخصيص مراكز الشباب والنوادي لتلقي اللقاح بحملة «سجل الآن» (6)

تخصيص مراكز الشباب والنوادي لتلقي اللقاح بحملة «سجل الآن» (7)

تخصيص مراكز الشباب والنوادي لتلقي اللقاح بحملة «سجل الآن» (8)

تخصيص مراكز الشباب والنوادي لتلقي اللقاح بحملة «سجل الآن» (9)