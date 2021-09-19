ريال مدريد يسعى لمواصلة انتصاراته فى الدوري أمام فالنسيا.. اليوم

يصطدم اليوم الأحد ريال مدريد بمنافسه فالنسيا فى قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بملعب "ميستايا".

ويبحث الفريق الملكي المنتشى بالنتائج الرائعة محليا وأوروبيا لتحقيق الفوز لتصدر مسابقة الدوري الإسباني بعد سقوط فريق أتلتيكو مدريد المتصدر في فخ التعادل أمس مع أتليتك بلباو.

ويمتلك ريال مدريد 10 نقاط يحتل بها المركز الثاني وهو نفس رصيد فالنسيا الذي يحتل المركز الثالث وهو ما يجعل المواجهة مثيرة وقوية.

وستكون مباراة اليوم أول اختبار حقيقي لفريق فالنسيا مع المدرب الإسباني خوسيه بوردالاس الذي سيختبر الصلابة الدفاعية أمام الفعالية الهجومية لفريق ريال مدريد وخاض الخفافيش 4 مواجهات في الليجا هذا الموسم حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة.

أما ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي فسيكون أمام تحد جديد بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك الفريق الملكي ذكريات سيئة وصعبة جدا في ملعب "ميستايا" في الفترة الأخيرة خاصة أنه في آخر 7 مباريات لعبها ريال مدريد حقق فوزا واحدا وخسر 4 لقاءات منها الدور الثاني الموسم الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف.