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أخبار العالم

مكالمة بعد منتصف الليل.. بهذه الكلمات ودع الأسير أيهم كممجي والده قبيل اعتقاله|صور

أسري سجن جلبوع
أسري سجن جلبوع

قال والد الأسير الفلسطيني، أيهم كممجي، الفار من سجن جلبوع الإسرائيلي، أن ابنه أيهم هاتفه قبل اعتقاله وأبلغه أنه سيسلم نفسه لقوات الأمن الإسرائيلية.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال فؤاد كممجي، والد الأسير الفلسطيني أيهم كممجي : "أيهم هاتفني قبل اعتقاله وأبلغني أنه سيسلم نفسه حرصًا على حياة المواطنين في المنزل الذي كان بداخله".

وأضاف: “تلقيت مكالمة هاتفية بعد منتصف الليل من رقم غريب، وأخبرني أيهم أنه محاصر بأحد المنازل بمدينة جنين، وأنه مضطر لتسليم نفسه حفاظا على حياه أهل البيت والفلسطينين في المنطقة”.

أيهم كممجي


وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيل عملية اعتقال آخر الفارين من سجن جلبوع، وهما الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات فجر اليوم بجنين.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عملية القبض على الأسيرين تمت من قبل الشاباك ولواء مناشية، حيث حضر جميع قادة المنطقة الوسطى في غرفة العمليات الخاصة بالعملية.

وأضافت أن الأسيرين الفارين خرجا من المنزل بعد محاصرته واستسلما دون مقاومة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن "قوات جيش الاحتلال الكبيرة التي دخلت جنين نفذت عملية خداع للفت الأنظار، بينما في منطقة أخرى داهمت وحدة اليمام الخاصة والشاباك، بغطاء عسكري سرا، المبنى الذي تحصن فيه الأسيران في شرق جنين".

وذكرت صحيفة هارتس العبرية، أن "جهاز الشاباك كانت لديه معلومات دقيقة عن وجود الأسيرين في المنزل منذ أيام، وعندما تم التأكد من تلك المعلومات بدأ تنفيذ العملية".

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه "كان هناك اعتقاد أن الأمر قد يستغرق بضع أشهر، وأن هروب الأسيرين إلى جنين سيكون أكثر تعقيدا، لكن عملية مشتركة للجيش والشاباك والشرطة بمعلومات دقيقة للغاية أنهت العملية".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سبق ونشر بطاريات القبة الحديدية وتم وضعها في حالة تأهب خوفا من صواريخ قد تطلقها حركة الجهاد الإسلامي بعد اعتقال الأسيرين في جنين.

احتفى نفتالي بينيت، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالقبض على جميع الأسرى الفلسطينيين الـ6 الذين فروا من سجن جلبوع، ضمن عملية "نفق الحرية".

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت:"انتهى الأمر وألقي القبض على جميع الإرهابيين وسيعودون إلى السجن".

وأضافت نفتالي بينيت:"ما تعطل بسبب عملية الفرار يمكن إصلاحه".

واعتقلت قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، آخر فلسطينيين فارين من سجن جلبوع خلال عملية "نفق الحرية" قبل نحو أسبوعين.

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