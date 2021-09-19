بينيت يحتفي بالقبض على الأسرى الفلسطينيين الـ6 الفارين من سجن جلبوع

احتفى نفتالي بينيت، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالقبض على جميع الأسرى الفلسطينيين الـ6 الذين فروا من سجن جلبوع، ضمن عملية "نفق الحرية".

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت:"انتهى الأمر وألقي القبض على جميع الإرهابيين وسيعودون إلى السجن".

وأضافت نفتالي بينيت:"ما تعطل بسبب عملية الفرار يمكن إصلاحه".

واعتقلت قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، آخر فلسطينيين فارين من سجن جلبوع خلال عملية "نفق الحرية" قبل نحو أسبوعين.

وألقي القبض على إلهام كممجي ومناضل نفعات، وكلاهما عضو في حركة الجهاد الإسلامي، في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأفادت تقارير إعلامية فلسطينية بوقوع تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة الاعتقال التي نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية قبل الفجر. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا اسرائيليين أو فلسطينيين، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن فلسطينياً أصيب جراء تبادل لإطلاق النار بين جيش الاحتلال ومسلحين في جنين.

وذكرت "القناة 12" أن الفلسطينيين الهاربين لم يقاوما الاعتقال، واستسلما بعد أن طوقت قوات الأمن الإسرائيلية المبنى الذي كانا يختبئان فيه.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن بطاريات القبة الحديدية في حالة تأهب خوفاً من صواريخ الجهاد بعد اعتقال الأسيرين بجنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات في الحي الشرقي في جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال الحي لاعتقال الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين اللذين فرا من سجن جلبوع.

وباعتقال الهاربين الفلسطينيين- بعد أسبوع من إعادة القبض على المعتقلين الأربعة الآخرين الهاربين - ينهي عملية مطاردة ضخمة في أعقاب واحدة من أسوأ عمليات الهروب من السجن في تاريخ إسرائيل.

وفر الستة من سجن جلبوع في ساعات ما قبل فجر يوم 6 سبتمبر في طريقهم للخروج عبر نظام الصرف في زنزانتهم ومساحة فارغة تحت السجن. وبحسب ما ورد بدأوا الحفر في نوفمبر، باستخدام الأطباق والمقابض.