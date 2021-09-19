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رئيس التحرير
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تعليم

ضمن أعمال الكشف الطبى

انطلاق حملة تطعيم الطلاب الجدد بلقاح كورونا في جامعة أسيوط

صدى البلد

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد من الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022  وذلك بدءاً من اليوم الأحد و حتى 20 أكتوبر القادم , وفق جدول زمني محدد لكل كلية مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلي  مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.

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وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط انه من المقرر أن يتم تطعيم الطلاب الجدد باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال إجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد، وذلك ضمن حملة الجامعة لتطعيم كافة منتسبيها من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك وفقاً  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية  والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطعيم كافة أفراد  الجامعات والمعاهد المصرية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ، لافتاً ان تطعيم الطلاب الجدد يعد خطوة أساسية لاستكمال الشروط المقررة لإلتحاقهم بالكليات المختلفة .

وفي هذا الإطار أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه بدأت اليوم اعمال الكشف الطبى والتطعيم  للطلاب الملتحقين بكلية الطب البشرى , يعقبه طلاب كليتيّ طب الأسنان والطب البيطري يوم الاثنين 20/9 , والصيدلة يوم الثلاثاء 21/9 , والهندسة يوم الأربعاء 22/9 , وكذلك كليتيّ الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة يوم الخميس 23/9 .

كما أضاف الدكتور شحاتة غريب أنه تمّ تحديد يوم الأحد 26/9 لكلية العلوم , والاثنين 27/9 لكلية رياض الأطفال , إلي جانب يوميّ الثلاثاء والأربعاء 28و29 / 9  لكلية التجارة , ويوميّ الخميس 30/9 والأحد 3/10 لكلية الحقوق , وكذلك يوم الاثنين 4/10 لكلية التربية ( شعبة عامة) والثلاثاء 5/10 كلية التربية ( باقي الشعب ) , إضافةً إلي يوم الأربعاء 6/10 لكلية التربية الرياضية .

 أما طلاب كلية الآداب فقد تقرر لهم يوميّ الأحد والاثنين 10و11 / 10 , ويوم الثلاثاء 12/10 لكليتيّ الزراعة وكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية , والأربعاء 13/10 لكلية التمريض , وكذلك يوم الخميس 14/10 لكلية التربية النوعية , و يوم الأحد 17/10 لكلية الخدمة الاجتماعية , والمعهد الفني للتمريض يوم الاثنين 18/10 .

هذا وقد أشار الدكتور شحاته غريب أنه تقرر تحديد يوميّ الثلاثاء 19/10 والأربعاء 20/10 لجميع الطلاب المتخلفين عن إجراءات الكشف الطبي من جميع الكليات ، منوهاً بأن الكشف الطبي من المقرر إجراؤه بمجمع صالات الامتحانات بالجامعة .

وتهيب إدارة الجامعة بكافة الطلاب بالالتزام بكافة إجراءات الوقاية والسلامة التي تتبعها الجامعة في ظل المستجدات والتوابع التي تفرضها جائحة كورونا والحرص علي التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الماسكات حفاظاً علي سلامة الطلاب وتجنباً لانتشار العدوى

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