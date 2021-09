بعد زيادة وقائع الانتحار.. طرق التعامل مع أطفالك إذا شاهدوا مقاطع فيديو الحادث

انتشرت فيديوهات الانتحار بشكل كبير الفترة الأخيرة، وربما تكون هذه المقاطع هي الأكثر مأساوية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ما نشر، مقطع الفيديو الانتحاري لفتاة مول سيتي ستارز علي منصات التواصل الاجتماعي الأخرى فقد شاهده العديد من الأطفال بالفعل وهذا مايثير القلق لأننا لا نعرف ما يدور بداخل هذه الأطفال، ولذلك نقدم لكي كيفية التعامل مع أطفال شاهدوا مقاطع الانتحار على السوشيال ميديا

إذا شاهد أطفالك مقطع الفيديو الانتحاري هذا فمن الضروري التحدث معهم حول ردود أفعالهم تجاهه وما كانوا يفكرون فيه ويشعرون به منذ أن رأوه.

فإن إتاحة الفرصة لمناقشة رد فعلهم بدقة، يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو تقليل آثار التعرض في كثير من الحالات، وقد يكون السماح لهم بالتنفيس والاستماع والتحدث وتبادل الأفكار لمنع التعرض في المستقبل لأزمات نفسية هو كل ما يحتاجه طفلك للتكيف والمضي قدمًا.

ومع ذلك، إذا لاحظت أن مشاهدة مقطع الفيديو الانتحاري يبدو أنه كان له تأثير عميق على ابنك أو ابنتك، فلا تتردد في استشارة مستشار.

وإذا لم يشاهد أطفالك مقطع الفيديو الانتحاري ولكن يميلون إلى مشاهدته، فتحدث معهم عما يأملون في الحصول عليه من مشاهدة شخص ينتحر.

وأسألهم عن العواقب التي واجهوها عندما استسلموا للإغراء في الماضي، وإذا بدا أنهم عازمون على العثور على الفيديو ومشاهدته فتذكر أنك الوالد ويمكنك ويجب عليك فرض قيود على ما يُسمح لأطفالك بمشاهدته عبر الإنترنت.

احيتاطات يجب اتخاذها الاباء



وبالنسبة للآباء، فقد يعد هذا أمر مقلق لذلك يجب ان تتخذ بعض الاحتياطات وهي :

أولاً ، تزعم منصات وسائل التواصل الاجتماعي أن لديها جميع أنواع التدابير المعمول بها لحماية أطفالنا من رؤية الأشياء التي لا ينبغي عليهم رؤيتها. هذه الحماية ليست مثالية ، ولا يزال أطفالنا يتعرضون للكثير من الصور المؤلمة. فهل يمكننا أن نتفق جميعًا على أنه ليس من المناسب لأي شخص أن يرى شخصًا حقيقيًا يموت منتحراً؟

يعرف معظم الآباء أنه من الضروري بالنسبة لهم مراقبة حسابات أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن العديد من الآباء يأخذون هذا الأمر بجدية تامة. لكن الآباء لا يمكنهم مشاهدة كل لحظة يكون فيها أطفالهم متصلين بالإنترنت. تأتي الصور المؤلمة في أجزاء تتراوح من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق فقط. لهذا السبب ، حتى أكثر الوالدين ضميرًا سيفقدون بعض الأشياء التي يشاهدها أطفالهم عبر الإنترنت.

ويقدم آدم هولز مدير Plugged In at Focus on the Family ، بعض التعليقات هنا التي قد تكون مفيدة للآباء: “إذا كان أطفالك يشاهدون بثًا مباشرًا للمحتوى ، فليس هناك حقًا ما يخبرهم بنوع المواد غير اللائقة التي يمكن أن يتعرضوا لها. تتمتع جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي نظريًا بوسائل وقائية ورقابة لمنع مثل هذه الأشياء من الحدوث. لكن المحتوى غير الملائم ، سواء كان عنيفًا أو جنسيًا ، لا يزال يتسرب في بعض الأحيان ، كما في هذه الحالة المأساوية ... لذلك ، فإن الرد الصحيح هو: لمعرفة ما يتعامل معه أطفالك ضع الحدود لتعزيز المحادثة”.