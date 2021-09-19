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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسالة دكتوراه تناقش أثر الفن الرقمي وحوارات الشكل التصويري على ثراء الثقافة البصرية

الباحثة وسط لجنة
الباحثة وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصلت الباحثة دعاء مصطفي كامل الشاعر، معلم التربية الفنية بمدرسة على عبد الشكور الرسمية للغات بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، على درجة الدكتوراه من كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، بتقدير ممتاز، وجاءت رسالة الباحثة تحت عنوان «الفن الرقمي وحوارات الشكل التصويري كمدخل لإثراء الثقافة البصرية للمتلقي»

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلاً من: الدكتورة أحلام أحمد المليجي، أستاذ التصميمات المتفرغ بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، مناقشاً وعضواً، والدكتورة خيرية محمد عبد العزيز، أستاذ الرسم والتصوير ورئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، مقرراً ومشرفا، والدكتورة سالي محمد على شبل، أستاذ الرسم والتصوير ووكيل شئون التعليم والطلاب سابقا بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، مناقشاً وعضوا، والدكتورة أميرة أحمد الهندوم، أستاذ مساعد الرسم والتصوير بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، مشرفاً وعضواً.

وتناولت الباحثة دراسة الفن الرقمي كأحد الاتجاهات البعدية الحديثة التي يتميز بتواصل العلاقة بين الفنان والجمهور والذي استخدمه الفنانون كوسيط إبداعي لابتكار أعمال فنية جديدة، مستخلصة من حوارات الشكل التصويري بهدف إثراء الثقافة البصرية للمتلقي وذلك بعرض الأعمال الفنية التصويرية في الأماكن التجارية العامة بعيداً عن نطاق العرض التقليدي بغرض استقطاب أكبر عدد من المتلقين للفن، ليصل فنهم إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس، وتعتبر هذه الرؤية مميزة بفكرتها المرنة في عرض الأعمال الفنية التصويرية من جهة وتحقيق الاتصال البصري بين الفنان والجمهور المتلقي من جهة أخرى.

وبعد مناقشة الباحثة دعاء مصطفى، مناقشة علمية جادة، أوصت اللجنة بإجماع الآراء قبول الرسالة ومنح الطالبة دعاء مصطفى كامل الشاعر درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية جامعة الإسكندرية بتقدير عام ممتاز كما توصي اللجنة بنسخ الرسالة على اسطوانة مدمجة، وتداولها بين الجامعات.

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جامعة الإسكندرية كفر الشيخ التربية النوعية الثقافة الجامعات كلية التربية النوعية

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