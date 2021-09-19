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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع رأي في تونس

تونس.. استطلاع رأي يكشف مدى ثقة المواطنين في الرئيس قيس سعيد

استطلاع رأي يكشف
استطلاع رأي يكشف مدى ثقة المواطنين في الرئيس قيس سعيد

أجرت شركة "سيجما كونساي"،  إحدى الشركات المتخصصة في استطلاعات الرأي، استطلاع آراء في تونس أظهر تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 90%.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، أظهر استطلاع الآراء تجاوز نسبة الثقة في الرئيس قيس سعيد 71%.

تونس.. الحزب الدستوري الحر: أي تعليق للدستور سيفكك الدولة

قيس سعيد يحدد شروط تشكيل حكومة جديدة في تونس

وفي وقت سابق، أجرت سيجما كونساي استطلاعا للرأي كشف عن مدى تدني مستوى الرضا الشعبي عن رئيس البرلمان وحركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، خلال أبريل الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن 72 % من التونسيين المشاركين  يرغبون في عدم ترؤس الغنوشي البرلمان، ولا يريدون له دورا سياسيا في مستقبل البلاد.

وبحسب الاستطلاع، انحصرت ثقة التونسيين في 3 شخصيات، على رأسهم الرئيس قيس سعيد بـ61%.

وفي سياق آخر، أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الأحد، عن رفضه الشديد لأي تعليق للدستور ، معتبرا أنها خطوة ستفكك الدولة.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن الاستفتاء لا بد منه في هذه المرحلة، لكن بشرط أن يكون مسبوقا باستفتاء حول كيفية تمريره والصياغة التي سيكون عليها.

وأضاف الطبوبي أن المنظومة السياسية والدستورية في تونس لم تترك مجالا للتقدم، ومن الضروري طرح استفتاح لإصلاح النظام السياسي.

ودعا الاتحاد التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد نحو 40 يوما من الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة. 

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