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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان فوشيا.. دارين حداد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.
 

وظهرت دارين حداد بإطلالة جذابة ومثيرة حيث ارتدت فستان ستان قصير باللون الفوشيا؛ مما كشف عن رشاقتها ونالت إعجاب الجمهور. 

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دارين حداد على تسريحات شعر جذابة كما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.
 

يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .

 
كما شاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي،  ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة: دارين حداد.

 

وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

دارين حداد تستعرض اناقتها احدث ظهور لها بإطلالة جذابة فستان ستان

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