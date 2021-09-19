الدخول مجانا.. تعرف على برنامج مهرجان سماع للإنشاد الدولي والموسيقى الروحية

انطلقت أمس فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشرة لعام 2021.



ويستمر المهرجان حتي 24 سبتمبر الجاري على مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم" وملتقى الأديان في دورته السابعة "هنا نصلى معا".

وتحل الأردن ضيف شرف المهرجان، ويأتي ذلك في إطار مشاركة مصر احتفالات المملكة الأردنية بمئوية تأسيس الدولة الأردنية و تم اختيار الموسيقار العالمي بيتهوفن شخصية للمهرجان هذا العام.

وذكر الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع، في تصريحات صحفية، أن جميع حفلات المهرجان تقدم مجانا للجمهور، مشيرًا إلى أن أماكن العروض التي ستقام بها فعاليات المهرجان تشمل قلعة صلاح الدين وقبة الغوري ومسرح ساحة الهناجر وحديقة الحرية وبيت السناري والمتحف القبطي ومجمع الأديان.

وفيما يلي جدول عروض المهرجان:

الأحد 19 سبتمبر

تنطلق الحفلات يوم الأحد بالقلعة رومانيا وإندونيسيا (داعي الندا)، وسوريا (تواشيح)، ومصر (أوصانا)، وبقبة الغوري تقدم فرق (الأبرار)،و(كورال البابا شنودة) من مصر، وفرق فلسطين، وبساحة الهناجر فرقة الحضرة، وبنات الحور، من مصر، وفقرة من فرنسا ، بالإضافة إلى فرقة (دنقلا) من السودان.

وبحديقة الحرية فرقة (نوناسري) اليونان، وفرقة القومية للإنشاد من مصر، وفي بيت السناري تقدم فرقة الروضة من مصر، و(كورال العائلة المقدسة) جنوب السودان، وفرق من الأردن.

الإثنين 20 سبتمبر

فرق من فرنسا وبنجلاديش، وسماع من مصر بالقلعة، وفرق (داعي الندا) من إندونيسيا، و(ال نادي)، (راشي للألحان القبطية) من مصر، بقبة الغوري، وفرق (صدى الشام) سوريا، (أصداء البحر) السودان، اليمن بساحة الهناجر، (سلطان العارفين) سوريا، (الحور) مصر،بحديقة الحرية، (دنقلا) السودان، وفلسطين، (مولاي) مصر ببيت السناري، و(القومية للإنشاد ) مصر، (أنوار المصطفى) سوريا و(نوناأسري) اندونيسيا بقصر الأمير طاز.

الثلاثاء 21 سبتمبر

فرقة (صدى الشام) سوريا، و(الحضرة)، (كورال البابا شنودة) مصر، بالقلعة، (سلطان العارفين، سوريا، واليمن، (سماء المادحين) مصر، بقبة الغوري، (أنوار المصطفى) سوريا، ( النادي)، (الروضة) مصر، ساحة الهناجر، (نور النبي) ، (مولاي) مصر بحديقة الحرية، (راشيللألحان القبطية) ، (أعلام المصطفى)، (الأبرار) مصر ببيت السناري، وتقام ورشة بمشاركة الدولة المختلفة برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح بمجمع الأديان.

الأربعاء 22 سبتمبر

فرقة (دنقلا) السوادن، (فوكابيلا) مصر، الأردن، اسبانيا بالقلعة، (أعلام المصطفى) مصر، (كورال العائلة المقدسة )، (الفرقة القومية للإنشاد) مصر بقبة الغوري، (سماع)، (كورال البابا شنودة) مصر ، فلسطين، رومانيا، بساحة الهناجر، (داعي الندا) أندونيسيا، (تواشيح) سوريا، (أصداء البحر) السودان، حديقة الحرية، (صدى الشام) سوريا، (نور النبي) مصر، اليمن، ببيت السناري، (أوصانا)، (أسماء المادحين) مصر، اليونان بقصر الأمير طاز.



وستشارك فى الورشة 33 فرقة تضم فرقا مصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر وكذلك دول الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر