عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الدخول مجانا.. تعرف على برنامج مهرجان سماع للإنشاد الدولي والموسيقى الروحية

صدى البلد

انطلقت أمس فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشرة لعام 2021.
 

ويستمر المهرجان حتي 24 سبتمبر الجاري على مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم" وملتقى الأديان في دورته السابعة "هنا نصلى معا".

 

وتحل الأردن ضيف شرف المهرجان، ويأتي ذلك في إطار مشاركة مصر احتفالات المملكة الأردنية بمئوية تأسيس الدولة الأردنية و تم اختيار الموسيقار العالمي بيتهوفن شخصية للمهرجان هذا العام.

txt

مكتبة الإسكندرية تشارك في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

txt

بمشاركة 33 فرقة.. مهرجان سماع الدولى للإنشاد يجوب سوهاج والإسكندرية

وذكر الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع، في تصريحات صحفية، أن جميع حفلات المهرجان تقدم مجانا للجمهور، مشيرًا إلى أن أماكن العروض التي ستقام بها فعاليات المهرجان تشمل قلعة صلاح الدين وقبة الغوري ومسرح ساحة الهناجر وحديقة الحرية وبيت السناري والمتحف القبطي ومجمع الأديان.

وفيما يلي جدول عروض المهرجان:

الأحد 19 سبتمبر

تنطلق الحفلات يوم الأحد بالقلعة رومانيا وإندونيسيا (داعي الندا)، وسوريا (تواشيح)، ومصر (أوصانا)، وبقبة الغوري تقدم فرق (الأبرار)،و(كورال البابا شنودة) من مصر، وفرق فلسطين، وبساحة الهناجر فرقة الحضرة، وبنات الحور، من مصر، وفقرة من فرنسا ، بالإضافة إلى فرقة (دنقلا) من السودان.

وبحديقة الحرية فرقة (نوناسري) اليونان، وفرقة القومية للإنشاد من مصر، وفي بيت السناري تقدم فرقة الروضة من مصر، و(كورال العائلة المقدسة) جنوب السودان، وفرق من الأردن.

الإثنين 20 سبتمبر

فرق من فرنسا وبنجلاديش، وسماع من مصر بالقلعة، وفرق (داعي الندا) من إندونيسيا، و(ال نادي)، (راشي للألحان القبطية) من مصر، بقبة الغوري، وفرق (صدى الشام) سوريا، (أصداء البحر) السودان، اليمن بساحة الهناجر، (سلطان العارفين) سوريا، (الحور) مصر،بحديقة الحرية، (دنقلا) السودان، وفلسطين، (مولاي) مصر ببيت السناري، و(القومية للإنشاد ) مصر، (أنوار المصطفى) سوريا و(نوناأسري) اندونيسيا بقصر الأمير طاز.

 الثلاثاء 21 سبتمبر

فرقة (صدى الشام) سوريا، و(الحضرة)، (كورال البابا شنودة) مصر، بالقلعة، (سلطان العارفين، سوريا، واليمن، (سماء المادحين) مصر، بقبة الغوري، (أنوار المصطفى) سوريا، ( النادي)، (الروضة) مصر، ساحة الهناجر، (نور النبي) ، (مولاي) مصر بحديقة الحرية، (راشيللألحان القبطية) ، (أعلام المصطفى)، (الأبرار) مصر ببيت السناري، وتقام ورشة بمشاركة الدولة المختلفة برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح بمجمع الأديان.

الأربعاء 22 سبتمبر

فرقة (دنقلا) السوادن، (فوكابيلا) مصر، الأردن، اسبانيا بالقلعة، (أعلام المصطفى) مصر، (كورال العائلة المقدسة )، (الفرقة القومية للإنشاد) مصر بقبة الغوري، (سماع)، (كورال البابا شنودة) مصر ، فلسطين، رومانيا، بساحة الهناجر، (داعي الندا) أندونيسيا، (تواشيح) سوريا، (أصداء البحر) السودان، حديقة الحرية، (صدى الشام) سوريا، (نور النبي) مصر، اليمن، ببيت السناري، (أوصانا)، (أسماء المادحين) مصر، اليونان بقصر الأمير طاز.


وستشارك فى الورشة 33 فرقة تضم فرقا مصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر وكذلك دول الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر

مؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية مهرجان سماع للانشاد مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية مهرجان سماع مهرجان

موضوعات متعلقة

مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية .. مزيد من المعلومات

مكتبة الإسكندرية تشارك في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

ترشيحاتنا

مسؤول: الاتحاد الأوروبي يناقش أزمة الغواصات بين أستراليا وفرنسا 15 أكتوبر

فتوى تثير الجدل بين علماء الأزهر على الفضائيات .. والبنات يحصدن الأموال

توتنهام ضد تشيلسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول وفرص ضائعة بالجملة

دعاء سهيل: السمنة بوابة لكل الأمراض

رئيس الوزراء يتابع أنشطة "الصندوق السيادي" وكيفية الإستفادة وأرض الحزب الوطني بالكورنيش

الدخول مجانا.. تعرف على برنامج مهرجان سماع للإنشاد الدولي والموسيقى الروحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

إصابة 14 شخصا بانفجار أسطوانة أكسجين داخل عقار في دمنهور.. شاهد

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

فيديو

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

التطبيق 30 سبتمبر.. جدول مواعيد فتح المحلات والمقاهي والمطاعم في الشتاء

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ