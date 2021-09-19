عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع أنشطة "الصندوق السيادي" وكيفية الإستفادة وأرض الحزب الوطني بالكورنيش

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة أعمال وأنشطة "صندوق مصر السيادي" والرؤية المستقبلية له، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
   

أكد رئيس الوزراء أهمية ما يقوم به صندوق مصر السيادي من خطوات لحصر الأصول التي يمكن استثمارها في مختلف القطاعات، من أجل الاستفادة منها على النحو الأمثل.


وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول أنشطة صندوق مصر السيادي في عدة قطاعات، بدأت بالاستثمارات في مجال السياحة والاستثمار العقاري وتطوير المناطق الآثرية، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف في مجال الآثار، تطوير المناطق الأثرية لتكون مصدراً للإبداع والابتكار، وضمان الاستدامة المالية للمشروعات الأثرية والحفاظ عليها. 

 

كما يستهدف الصندوق في مجال الاستثمار العقاري الحفاظ على الأصول وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، وتحويل تلك الأصول إلى منتجات استثمارية تدر عائداً مالياً لضمان استدامة جهود التطوير، فضلاً عن تطوير الأصول بما يتوافق ويتكامل مع خطط التطوير التي تتبناها الدولة، إلى جانب إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في عملية التطوير بما يُساهم في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأوضحت أن الصندوق يستهدف في مجال السياحة، استغلال الأصول المنقولة للدولة من الفنادق لتتضمن مكونات فندقية تستهدف فئات دخل مختلفة، وفي مجال الطيران يستهدف التوسع في خدمات الطيران منخفض التكلفة لجذب السائحين من الشباب مع العمل على تطويرها تكنولوجياً، وتطوير الخدمات المقدمة من وكالات السفر لتكون جاذبة ومبتكرة مع تطويرها تكنولوجياً.


وتناول أيمن سليمان موقف عدد من الأصول التي تدخل في نطاق عمل صندوق مصر السيادي لتنفيذ مشروعات واعدة، ومن بينها مجمع التحرير، حيث من المستهدف إعادة استغلال هذا المبنى ذي الأهمية التاريخية، إلى جانب استغلال الموقع المميز لأرض الحزب الوطني، في استخدامات استثمارية متنوعة.


وأشار إلى أن الصندوق يتولى كذلك استغلال أرض القرية الكونية في إنشاء مجمع تعليمي يتضمن جامعة، ومجمع مدارس، ومجمع رياضي، وسكناً للطلاب والمدرسين، ومتنزهاً ومناطق خضراء، ومسرح، ومنطقة تجارية، وكذا إعادة استغلال المدينة العلمية الاستكشافية في اقامة مجمع تعليمي ترفيهي، فضلاً عن إعادة إحياء منطقة باب العزب ضمن خطة إحياء منطقة القاهرة التاريخية.


وفي الوقت نفسه، استعرض المدير التنفيذي للصندوق ركائز عمل صندوق مصر السيادي في الاستثمار في مختلف القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أنه يستهدف المشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس جديدة، إلى جانب نقل بعض المنشآت التعليمية والأراضي إلى الصندوق، والشراكة مع شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص بتطوير تلك المنشآت أو انشاء مدارس وجامعات في تلك الأراضي، فضلا عن التعاون مع صندوق مصر للتعليم.
وحول استثمارات صندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، أوضح أن الصندوق يسعى في قطاع الصحة، إلى الاستفادة من أصول الدولة لإتاحة الخدمات الصحية وزيادة عدد الأسرة المتاحة بالتزامن مع تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن الاستثمار في مستشفيات عامة ومتخصصة مختلفة، وتطوير قطاع الرعاية الصحية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص. 

 

كما يستهدف في قطاع الصناعة تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر والاستفادة من الخبرات العالمية ونقلها للأيدي العاملة المصرية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال الشراكة مع شركات متعددة رائدة في مجال التصنيع.
وفيما يتعلق باستثمارات صندوق المرافق والبنية الأساسية، أشار أيمن سليمان إلى أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتنمية هذا القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها بناء محطات تحلية مياه جديدة، وتطوير إعادة تأهيل محطات الرياح لتوليد الكهرباء، وانشاء 6 مخازن استراتيجية بأنحاء الجمهورية.


كما تم عرض رؤية صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة، ومن بينها توطين التكنولوجيا من خلال صندوق الابتكار، كأول منصة تطوير تقني وتكنولوجي عبر شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يمنح مصر ميزة تنافسية، ويزيد فرص العمالة، ويعزز التنمية الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي لدعم الاسراع في تحقيق الشمول المالي، وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم تحول مصر للمجتمع الرقمي، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع الزراعي.

ترشيحاتنا

مسؤول: الاتحاد الأوروبي يناقش أزمة الغواصات بين أستراليا وفرنسا 15 أكتوبر

فتوى تثير الجدل بين علماء الأزهر على الفضائيات .. والبنات يحصدن الأموال

توتنهام ضد تشيلسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول وفرص ضائعة بالجملة

دعاء سهيل: السمنة بوابة لكل الأمراض

رئيس الوزراء يتابع أنشطة "الصندوق السيادي" وكيفية الإستفادة وأرض الحزب الوطني بالكورنيش

الدخول مجانا.. تعرف على برنامج مهرجان سماع للإنشاد الدولي والموسيقى الروحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

إصابة 14 شخصا بانفجار أسطوانة أكسجين داخل عقار في دمنهور.. شاهد

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

فيديو

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

التطبيق 30 سبتمبر.. جدول مواعيد فتح المحلات والمقاهي والمطاعم في الشتاء

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ