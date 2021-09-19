أهالي تلا ينتظرون وصول جثمان الشاب المتوفي بإيطاليا لدفنه بمقابر أسرته بالمنوفية

ينتظر العشرات من أهالي مركز تلا في محافظة المنوفية جثمان الشاب الذي توفي بإايطاليا منذ ٢١ يوما. حيث وصل الجثمان اليوم في طريقة الي مركز تلا لإقامة صلاة الجنازة عليه من ميدان صيدناوى بالمدينة .

يذكر أن الشاب اسلام الطباخ توفي عقب سفره بيوم .. 21 يوما قضتها أسرة إسلام عيد الطباخ ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية في انتظار جثمان نجلها والذي عثر علي جثمانه عقب سفره من مصر حيث عثر عليه متوفى أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي وتم نقله إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية.

سنوات كثيرة قضاها إسلام الابن الأكبر لأسرته في ايطاليا بصحبة أعمامه وأقاربه المقيمين في ايطاليا بعد وفاة والده في حادث تصادم في ايطاليا أيضا.

4 سنوات مرت علي. الأسرة بعد وفاة والد اسلام في ايطاليا بعد أن صدمه اتوبيس بالدراجة البخارية الخاصة به في ايطاليا وعاد ايضا الي مصر جثة هامدة ولكن الحكومة الإيطالية صرفت لهم تعويضا عن وفاته في الحادث.

وقال أحد أقارب اسلام، إن الأسرة تلقت خبر الوفاة منذ 21 يوما من أقاربهم الموجودين في ايطاليا حيث ابلغوهم بالعثور علي نجلهم متوفي بالقرب من السكة الحديد.

وأضاف، ان اسلام هو الابن الاكبر لأسرته حيث إن والدته لديها اثنان من الأبناء الصغار وتوفي والده قبل 4 سنوات أيضا في ايطاليا في حادث.

وتابع، أن اسلام توفي عقب سفره بيوم واحد حيث كان يقضي الإجازة في مصر حيث سافر السبت وعثر علي جثمانه الاحد، موضحا أنهم تلقوا خبر الوفاة منذ 21 يوما ولكن التحقيقات تشير إلي وجود شبهة جنائية في الأمر.

وأوضح أن إسلام يبلغ من العمر 29 عاما غير متزوج ويعيش مع أعمامه في ايطاليا.



فيما أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة عودة جثمان المواطن المصري "إسلام عيد أحمد الطباخ" ، الذي توفي في إيطاليا،فضلا عن مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.



وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أن المواطن المصري المتوفى "إسلام عيد أحمد الطباخ" عن عمر يناهز 30 عاما من مركز تلا محافظة المنوفية ، لقي حتفه عقب عودته من إجازته التي قضاها في مصر، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفى أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي، ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية.

وكشف الملحق العمالي بإيطاليا عن أنه تم عقد لقاء بعض أقارب المتوفى المقيمين بإيطاليا، وابلاغهم باهتمام وزير القوي العاملة محمد سعفان شخصيا بحالة وفاة ذويهم ، مقدما خالص تعازي الوزير والسفير القنصل العام إلى أسرة المتوفي، الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا لديهم، وخفف عنهم كثيرا مما يعانونه من جراء هذا الحادث، وتقدموا للوزير بخالص الشكر والامتنان على ذلك.



ويقوم مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة عودة الجثمان لأرض الوطن ، فضلا عن مستحقاته لدي صاحب العمل والتقرير الطبي وكذلك مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات.

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