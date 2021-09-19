وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ «أبناؤنا في الخارج»

اعتمد د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"ابناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2020/2021 م.

كما اعتمد فضيلته نتيجة امتحانات الدور الأول لـ"أبنائنا في الخارج" لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020/2021م، بالشهادة الابتدائية 25 طالب وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية 10 طلاب، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99%، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 100%.

أعرب فضيلته عن خالص التهاني لأبنائنا في الخارج متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وأن يكونوا خير سفراء لمصر وللأزهر الشريف في البلاد التي يقيمون فيها.