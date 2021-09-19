توتنهام ضد تشيلسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول وفرص ضائعة بالجملة

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مباراة تشيلسى أمام مضيفه توتنهام فى المباراة التى تجمعهما على استاد "توتنهام هوتسبر" فى قمة منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر الفريقين العديد من الفرص، حيث تصدى دفاع البلوز تشيلسي لكرة خطيرة وعددا من الانفرادات.

ويمتلك تشيلسي 10 نقاط قبل المباراة، وفي حالة الفوز يستطيع أن يتقدم للتواجد مع أندية الصدارة، أمام توتنهام فيمتلك 9 نقاط في المركز الثامن.

وتكون تشكيل توتنهام من: هوجو لوريس، رويال، إريك دير، روميرو، ريجيلون، هويبيرج، لو سيلسو، ندومبيلي، ديلي آلي، سون، هاري كين.

وتكون تشكيل تشيلسي من: كيبا، كريستيانسن، تياجو سيلفا، روديجر، أزبلكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو، ألونسو، فافريتز، لوكاكو، ماونت.

ويأمل لاعبو فريق البلوز، فى الوصول للنقطة 13، لمزاحمة مانشستر يونايتد على الصدارة، حال نجاح مانشستر فى الفوز على حساب ويست هام اليوم.