بسبب فنانة.. نجل طارق العريان يجري عمليات جراحية بعد إصابته في لبنان

خاص لصدي البلد

علم صدى البلد أن مشاجرة قد نشبت بين عمر العريان نجل المخرج طارق العريان، وأحد الشباب في لبنان بسبب فتاة.

بدأت المشكلة عندما تشاجرت فنانة مصرية تدعى شيرين أبو العز؛ تعيش في لبنان بالتشاجر مع فنانة شابة كانت برفقة عمر العريان.

وقام عمر العريان بصفع الفتاة على وجهها ليقوم أكثر من 10 شباب متواجدين بالمكان بالدفاع عن الفتاة وضرب عمر العريان ضربا مبرحا أدى إلى إصابات كبيرة تطلبت إجراءه عمليات جراحية عاجلة.

الظهور الأول لطارق العريان بعد زواج أصالة :

شارك المخرج طارق العريان متابعيه صورًا جديدة له، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر طارق العريان، بصحبة أولاده آدم وعلى في أحدث ظهور لهما معا بعد زواج المطربه أصاله ، نال إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

أصالة تعلن زواجها من الشاعر فائق حسن:



كانت النجمة السورية أصالة نصرى، قد أعلنت زواجها الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان.

قامت نيكول سعفان، بنشر صورة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” تهنئ طارق العريان، بمناسبة عيد ميلاده وذلك تزامناُ مع إعلان الفنانة أصالة الزواج من الشاعر فائق حسن.

وكانت نيكول سعفان، قد نشرت صورة على ستوري انستجرام برفقة أصدقائها في شهرإبريل.

ظهرت نيكول سعفان بإطلالة مميزة حيث ارتدت نفس القميص الذي ارتداه طارق العريان أثناء حفلة الهضبة عمرو دياب في دبي.

واحتفلت نيكول سعفان، عارضة الأزياء بعيد ميلادها الـ 30 الشهر الماضي وسط عدد من أصدقائها وغياب المخرج طارق العريان عن الظهور في الصور.

ونشرت نيكول سعفان عدداً من صور الاحتفال بعيد ميلادها على حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام حيث ارتدت فستان أحمر اللون وكان أمامها تورتة عيد الميلاد.

وعبرت نيكول سعفان عن امتنانها لكل ما مرت به، وقالت:"عيد ميلادي الثلاثين، أشكركم على كل الدروس وكل الحب، وكل الذكريات التي جلبتها لي في العشرينات من عمري، أنا ممتنة للخير والشر لأن هذا هو ما يعنيه بالنسبة لي".