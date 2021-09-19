لماذا يلحدون .. مسابقة تشجيعية لمجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إجراء مسابقة تحت عنوان "لماذا يلحدون؟!"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



وأوضح الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن المسابقة تهدف إلى مواجهة الانحرافات الفكرية التي باتت تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، وتبصير المجتمع بما ينشر ويبث من مفاهيم عقائدية هدامة، في مقابل تشجيع الأفكار الهادفة البناءة الساعية لإصلاح المجتمع، وفتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاتها.

وتتراوح الجوائز النقدية للمسابقة بين ١٠٠٠٠ ، ١٢٠٠٠، و١٥٠٠٠، و٢٠٠٠٠إلى ٢٥٠٠٠ جنيه ، حسب الأعمال المقدمة، حيث ترتكز المسابقة على محورين أساسيين، أولهما الأعمال الكتابية التي تدور حول طرق ووسائل معالجة ظاهرة الإلحاد، من خلال تقديم البحوث العلمية، أو القصص القصيرة، أو قصص الأطفال، أو القصائد الشعرية، أو المسرحيات، أو السيناريوهات والحوارات أو المجلات.

ويعتمد المحور الثاني للمسابقة على الأعمال التصويرية أو التسجيلية كالأفلام التسجيلية الوثائقية، والفيديوهات الدعوية، والبرامج الحوارية، والرسوم المتحركة "الموشن جرافيك".



وأوضح أمين مجمع البحوث الإسلامية أنه على من يرغب المشاركة في أحد فروع المسابقة الاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط الخاص بالمسابقة في بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا

أو تسلم المشاركة باليد في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية (شارع الطيران بمدينة نصر)، علمًا بأن آخر موعد لتلقي المشاركات ١/ ١٢ / ٢٠٢١ م .