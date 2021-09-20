تبدأ من 48 إلى 700 متر.. التنمية الصناعية: طرح وحدات صناعية للاستثمار.. فيديو

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تعمل على وضع السياسات الخاصة بتنمية قطاع الصناعة والمساهمة في التنمية المستدامة ضمن خطة الدولة 2030.



وأضاف "الزلاط"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم": "الهيئة تبنى الوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين في المجمعات الصناعية الجديدة بنظام الإيجار أو التميلك، كما نقدم خدمات إصدار التراخيص للمستثمرين الجدد والخرائط الاستثمارية".



وأشار: "نتابع المستثمر بعد 6 شهور من منحه الأرض المطلوبة للتأكد من جديته في تنفيذ استثماراته، متابعا:"لدينا وحدات صناعية تبدأ من 48 إلى 700 متر نطرحها لتنفيذ الاستثمارات الجديدة".



وأوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة وضعت خطة قائمة على تصنيع بعض المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج، وتم وضع الخريطة الاستثمارية الصناعية لتشجيع المستثمر الصغير للاقبال على ذلك، لافتا إلى أن هناك 4 مناطق صناعية في محافظتى سوهاج وقنا.

