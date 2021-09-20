مدير منتخب المبتورين: لديهم مهارة وجمل تكتيكية في الملعب.. فيديو

قال خالد عبد الحفيظ المدير، الإداري للمنتخب المصري للمبتورين، إن الفريق يلعب بطريقة جيدة جدا، معقبا: "يبلعبوا كرة حقيقة".

وأضاف "عبدالحفيظ"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم": "الفريق يتكون من 7 لاعبية، واحيانا يتم تنظيم مباراة أمام فريق أسوياء ليسوا مبتورين".



وأشار: "التحدي دائما يكون أمام فريق أسوياء، وفي الغالب بيتغلبوا على فريق الأسوياء"، مردفا: "هما لاعبية كرة، وبيلعبوا بطريقة حرفية، وعندهم مهارة وقوة وجمل تكتيكية في الملعب جميلة".



محمد عادل حسني يؤازر منتخب الكرة "للمبتورين" خلال معسكر الإعداد للبطولة الإفريقية

حضر محمد عادل حسني، الرئيس الشرفي لكرة القدم للمبتورين، والراعي الرسمي للفريق، تدريب المنتخب المصري لكرة القدم لأصحاب القدم الواحدة (المبتورين)؛ وذلك ضمن معسكر الإعداد بالمركز الأولمبي بالمعادي.

ويخوض المنتخب المصري للمبتورين معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبي بالمعادي لمدة أسبوعين ضمن خطة إعداد الفريق لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها شهر نوفمبر المقبل بتنزانيا والمؤهلة لكأس العالم بتركيا 2022.

ويضم المعسكر 25 لاعبا سيتم تصفيتهم لاختيار اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة الإفريقية، ويضم الفريق بين صفوفه الثلاثة لاعبين المؤسسين لهذه الرياضة في مصر وهم: محمود عبد الحفيظ كابتن الفريق والمحترف بتركيا، وسيف سلامة كابتن نادي بيراميدز ومصطفى عبدالله مهاجم بيراميدز.

وكانت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب، قد اختارت الأستاذ محمد عادل حسني، رئيسا شرفيا للمنتخب المصري لكرة القدم للمبتورين وذلك بعد الدعم الكبير من جانبه لهذا المنتخب، حيث قرر حسني رعاية الفريق وإعداده بالشكل الأمثل من أجل التأهل لكأس العالم وتمثيل مصر بالشكل اللائق.



وقد استقبل لاعبوا المنتخب المصري محمد عادل حسني بكل الترحاب والحب وقاموا بعمل ممر شرفي له واستمعوا لكلماته المحفزة التي تؤكد دعمه الكامل للفريق.

وأعرب محمد عادل حسني عن سعادته بالتواجد وسط هؤلاء الأبطال قائلا: "سعيد جدا بتواجدي وسط أبطال قادرين على تحدي الصعاب ولديهم روح تحدي عالية يمنحون كل من حولهم طاقة إيجابية، ولذلك لم اتردد في دعمهم وسأستمر في دعمهم لتحقيق هدفهم والتأهل لكأي العالم وتمثيل مصر بما يليق مع اسم بلدنا العظيم، فهذا هو دور المؤسسات الخاصة وهذه أقل مساهمة نقدمها لبلدنا الحبيب".





وكانت اللجنة البارالمبية المصرية قد قررت تشكيل لجنة المبتورين تحت رئاسة الدكتورة حياة خطاب، وتتكون اللجنة من الدكتور إبراهيم أمين إبراهيم والدكتور أحمد آدم والدكتور أشرف العجيل والصحفي محمد يحيى ومحمد جاد ، فيما منحت اللجنة الرئاسة الشرفية محمد عادل الحسني الراعي الرسمي للفريق.

ويعتبر محمد عادل حسني واحدا من أبرز الداعمين للرياضات الفردية في مصر، وهو الراعي الرسمي لبطل الخماسي الحديث أحمد أسامة الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020.