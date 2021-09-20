في أقل من 24 ساعة.. عقار آخر يثير القلق بين الأهالي في البحيرة

عقار سكني مائل

سيطرت حالة من القلق على أهالي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بعد حدوث ميل ملحوظ ببرج سكني مكون من ١١ طابقًا عقب حفر أساسات عقار مجاور للبرج.

بلاغ ميل عقار سكني بمركز كوم حمادة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من الأهالي بحدوث ميل ملحوظ ببرج سكني مكون من ١١ طابقًا أمام شركة المياه بمركز كوم حمادة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف و مجلس مدينة كوم حمادة، إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، تم فرض كردون أمني حول البرج السكني، خشية تعرض أهالي المنطقة للخطر، كمان تم إخلاء العقار وفصل جميع المرافق عنه .

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.