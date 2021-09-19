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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حريق عقار سكني بدمنهور

شهامة شباب البحيرة..تفاصيل مثيرة حول انفجار أسطوانة أكسجين داخل عقار سكني بدمنهور

حريق داخل عقار سكني
حريق داخل عقار سكني بمدينة دمنهور

أثار حريق هائل اندلع داخل عقار سكني بجوار الكوبري العلوي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار أسطوانة أكسجين، اليوم الأحد ، حالة من الفزع بين أهالي المنطقة، بسبب ارتفاع ألسنة النيران، و أصوات انفجارات هائلة. 

 

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بلاغ بنشوب حريق دمنهور



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل عقار سكني بجوار الكوبري العلوي بمدينة دمنهور.

انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق تم إخماد النيران التي نشبت، وأسفر الحادث عن إصابة ١٤ شخص وهم :- " سلوى محمد سعد، 42سنة، هناء يحيى زهران 10سنوات، حسين رضا حسين، 19 سنة، أم كلثوم حسين محمد  40 سنه، ابراهيم احمد منصور 10 سنوات، الاء محمد التداوي 21 سنة، إبراهيم رمضان غراب 38 سنة، محمد محمد مسعود 31 سنة، نبيل عبد الفتاح البربري 40سنة، سعيد محمد رضا غانم 37 سنة، أحمد عبدالحميد بركات 37 سنة، نوره بسيوني الصياد 55 سنة، روان ابراهيم الشحيمي 25 سنة، سيرا ابراهيم منصور، شهرين ". 

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 



شهود عيان يروون تفاصيل حريق دمنهور
 


أكد شهود عيان على حريق دمنهور، أن الحريق بدأ الساعة ١ مساءاً من داخل عيادة طبيب نتيجة انفجار أسطوانة غاز أكسجين، مما نتج عنه الحريق، وطالت النار وأثر التفجير  ٤ طوابق من العقار من بينهم عيادة مركز طبي آخر ، وأسفر الحادث عن إصابة ١٤ شخص وتم نقلهم لمستشفي العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم. 

أوضح شهود العيان، أن أهالي المنطقة بدأت في مساعدة ساكن العقار للخروج قبل زيادة النيران داخل المبنى، وتم إنقاذ جميع المواطنين المتواجدين داخل العقار والعيادة أثناء الحريق.

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