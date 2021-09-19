انطلاق احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة بمدينة رشيد

انطلقت فعاليات احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الانجليزية عام 1807 م، من ميدان الحرية أمام الوحدة المحلية بمركز ومدينة رشيد.

حضر الاحتفالات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، اللواء أمجد عبد ربه مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية .

وبدأت مراسم الاحتفال بإيقاد الشعلة من الميدان والسلام الجمهوري ، حيث قام اللواء المحافظ ومدير الأمن ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية بإيقاد الشعلة ثم افتتح الحفل بتلاوة للقرآن الكريم عقبها فقرات غنائية وطنية للطالبة مريم عيسى والطالب مشرف البنا الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الشعر بالعربية، وثم بدأ طابور العرض الذي ضم مرور حملة الاعلام لفريق الجولة بمديرية الشباب والرياضة ، وعرض لفريق الكاراتيه و التايكوندو بمركز شباب رشيد ، ثم عرضا لفرقة البحيرة للفنون الشعبية والفولكلور بالتنورة والمزمار شمل طابور العرض تزيين سيارات الوحدات المحلية بمصاحبة موسيقى الشرطة .

احتفالات محافظة البحيرة بالعيد القومي

و قدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب البحيرة العريق وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والدينية، مؤكدا أن احتفال المحافظة اليوم بعيدها القومي إنما هو ذكرى ليوم من أيام الكفاح الوطني الذي يعتز به أبناء مصر حيث يجسد شجاعة وبطولة الشعب المصري متمثلا في أهالي مدينة رشيد الذين بذلوا الغالي والنفيس فى الزود عن مدينتهم ودحر أطماع العدوان الأجنبي على مصر

وأضاف محافظ البحيرة، أنه منذ ما يزيد عن القرنين من الزمان دافع أهل البحيرة عن ربوع مصر كلها ووقف أهل رشيد البواسل موقف خلده التاريخ باحرف من نور وشهد له القاصي والداني بشجاعتهم التي قصمت ظهر واحد من أكبر جيوش العالم في زمانهم واليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع محافظة البحيرة في المكانة التي تستحقها فنرى العمال يسابقون الزمن للانتهاء من المشروعات القومية الهامة بالإضافة إلى قرى المحافظة والتي دخل معظمها في برنامج حياة كريمة والذي سيغير شكل الحياة في الريف ويرفع خدمات قاطنيه توازي خدمات المدن.

وأشار المحافظ إن شجاعة وبسالة أهل البحيرة حاليا لا تقل عن شجاعة أسلافهم غير أن سلاحنا اليوم هو العمل بدون تعب أو كلل لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي وضعت رفاهية العيش والحياة إحدى أهم أهدافها.

وأكد محافظ البحيرة، أنه وعلى مدار سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة ، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن .

وأشار هشام آمنة الى إهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية حتى تتبوأ مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية وجعلها متحفا مفتوحًا ، بإنشاء مدينة رشيد الجديدة لتكون على غرار العلمين الجديدة وكذا بشاير الخير ٤ لتكون هدية السيد الرئيس للبحيرة والتي ستحقق نقلة نوعية بالمنطقة.

وأكد أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، ومنها ما يتم من إنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد زهرة النيل الخالد .

ومن المقرر أن يدشن اللواء هشام آمنة مجموعة من الافتتاحات المقرر أن تشهدها محافظة البحيرة بمناسبة احتفالها بعيدها القومي فى شتى القطاعات الخدمية وتفقد عدد آخر من المشروعات والتي تتجاوز تكلفتها ٢ مليار جنيه بمركز رشيد وادكو .