اليوم.. عرض خاص لفيلم عروستي بحضور أبطاله

يقام عرض خاص لفيلم “عروستي” اليوم الاثنين بحضور أبطاله وذلك في إحدى السينمات بمنطقة السادس من اكتوبر.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات يوم 22 من الشهر الجاري.

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، كل من صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

وكانت جميلة عوض، قد أوضحت أنها كانت تحب كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.

وعقبت جميلة عوض أنه يوجد بعض الأعمال المعروضة عليها للموسم الرمضاني القادم 2022، ولكنها لم تتخذ القرار بعد بشأن تلك الأعمال الدرامية.

بينما نشر الفنان احمد حاتم التريلر الرسمي لفيلمه القادم عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلق قائلاً:"يعني أنا اتلعب معايا عروستي؟".