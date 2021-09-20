حقيقة إلغاء زيارة ماكرون إلى سويسرا بسبب صفقة طائرات

نفت الرئاسة الفرنسية، الإليزيه، اليوم الإثنين، إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سويسرا بسبب صفقتها مع الولايات المتحدة الامريكية.

وكانت صحيفة لوماتان السويسرية قد افادت أن ماكرون قرر إلغاء زيارته إلى سويسرا في نوفمبر المقبل بسبب شراء سويسرا لطائرات "إف 35" الامريكية بدلا من رافال الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن إلغاء الزيارة جاء بسبب صفقة الطائرات الأمريكية إلى سويسرا.

ومن ناحية أخرى، احتدم الخلاف الدبلوماسي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بسبب أزمة الغواصات بعد أن وجهوا لها طعنة في الظهر، كما تقول فرنسا.

ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية، وصف مساعدو ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه "شخص انتهازي"، بسبب توقيعه اتفاقية الغواصات مع الولايات المتحدة وأستراليا

كما وصف وزير فرنسي رفيع المستوى، ساخرا، المملكة المتحدة بأنها “شريك صغير” في هذا الاتفاق.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن "باريس تحتاج توضيحا وتفسيرا من أستراليا بشأن قرارها التراجع عن الصفقة، منتقداً "هذا القرار الأحادي والوحشي الذي لا يمكن التنبؤ به، فهو يشبه إلى حد كبير ما كان يفعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وسخر جان إيف لودريان، من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووصفة بأنه العجلة الخامسة في العربة على أي حال، أي لا أهمية كبيري له في هذا الإتفاق.

واستدعى الرئيس ماكرون سفيريه في الولايات المتحدة وأستراليا احتجاجًا على اتفاقية Aukus، والتي ستشهد قيام أستراليا ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية لأول مرة لمواجهة القوة العسكرية المتزايدة للصين، مما أثار غضب فرنسا من خسارة صفقة بالمليارات مع أستراليا لبناء 12 غواصة ديزل.

ووجهت فرنسا، اتهامات لـ بريطانيا لتصرفها بشكل انتهازي لإثبات مكانتها في العالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.