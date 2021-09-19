بعد أزمة الغواصات.. اتصال مرتقب بين ماكرون وبايدن

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أنه من المقرر أن يجرى اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن في الأيام المقبلة بعد أزمة الغواصات.

وكانت فرنسا، اتهمت أمس السبت، الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، بالكذب في "أزمة خطيرة" للغاية، في إشارة إلى أزمة الغواصات عقب إلغاء كانبيرا عقد ضخم مع باريس لشراء غواصات وإبرامها آخَر جديد مع واشنطن للغرض نفسه.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريحات لقناة "فرانس 2" إن ما قامت به أستراليا "كذب وأزمة خطيرة".

واتهم الوزير الفرنسي بريطانيا بالانتهازية في أزمة صفقة الغواصات، معتبرا أن هذه الدول هم "شركاء سابقون لفرنسا".

وأوضح أن فرنسا لم تتلق كتابا خطيا من أستراليا بخصوص إلغاء صفقة الغواصات، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تستدعي فيها باريس سفرائها لدى الولايات المتحدة وأستراليا.

وأضاف لودريان أنه "من غير الصحيح أن يرتكب الحلفاء خيانة بحق بعضهم"، مشيرا إلى أن ما حدث يدل على أزمة حقيقية وعميقة.

وكانت فرنسا أعلنت، أمس الجمعة، استدعاء سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، عقب أزمة الغواصات.

وقالت الخارجية الفرنسية إن تخلي استراليا عن مشروع الغواصات الفرنسية والإعلان عن شراكة جديدة "يُشكلان سلوكا غير مقبول بين الحلفاء والشركاء، وتؤثر عواقبه على مفهوم تحالفاتنا وشراكاتنا وأهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ لأوروبا".

فيما قالت الخارجية الأمريكية إنها "تأمل" في أن تتمكن من إثارة خلافها مع فرنسا بشأن أزمة الغواصات "الأسبوع المقبل" في الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أنه "يتفهم موقف" الفرنسيين، مؤكدا أنه أحيط علما بقرار باريس غير المسبوق استدعاء سفيرها في الولايات المتحدة للتشاور.