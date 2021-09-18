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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة الغواصات.. فرنسا: بايدن يتعامل بنفس طريقة ترامب

أزمة الغواصات.. فرنسا:
أزمة الغواصات.. فرنسا: بايدن يتعامل بنفس طريقة ترامب

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتعامل بنفس طريقة سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، لا فرق سوى "تغريدات أقل".

وأضاف لودريان في حوار مع قناة "فرانس 2" أن الولايات المتحدة تركز على مصالحها فقط، وتتراجع عن عدد من الالتزامات، في إشارة إلى أزمة الغواصات عقب إلغاء أستراليا عقدا ضخما مع باريس لشراء غواصات وإبرامها آخَر جديدا مع واشنطن للغرض نفسه.

وأوضح الوزير الفرنسي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يناقش أزمة صفقة الغواصات مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

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وقال لودريان إن أزمة الغواصات مع أستراليا والولايات المتحدة ستؤثر على مستقبل حلف الشمال الأطلسي "الناتو".

واتهم الوزير الفرنسي بريطانيا بالانتهازية في أزمة صفقة الغواصات، معتبرا أن هذه الدول هم "شركاء سابقون لفرنسا".

أوضح أن فرنسا لم تتلق إخطارا من أستراليا بخصوص إلغاء صفقة الغواصات، مشيرا إلى انها المرة الأولى التي تستدعي فيها باريس سفرائها لدى الولايات المتحدة وأستراليا.

وتابع لودريان" من غير الصحيح أن يرتكب الحلفاء خيانة بحق بعضهم"، مشيرا إلى أن ما حدث يدل على أزمة حقيقية وعميقة.

كانت فرنسا أعلنت، أمس الجمعة، استدعاء سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، عقب أزمة الغواصات.

وقالت الخارجية الفرنسية إن تخلي استراليا عن مشروع الغواصات الفرنسية والإعلان عن شراكة جديدة "يُشكلان سلوكا غير مقبول بين الحلفاء والشركاء، وتؤثر عواقبه على مفهوم تحالفاتنا وشراكاتنا وأهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ لأوروبا".

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