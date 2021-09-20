تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

لقى الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر مصرعه في حادث سير مروِّع وقع ظهر اليوم.

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تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا تدهس سيارة ملاكي بمدينة وحولتها لكتلة من الخردة فى لحظات قليلة.

وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث لرفع الحطام وتم استدعاء الاسعاف لنقل جثة المتوفي لاقرب مستشفى.

حادث دهس خطيب المسجد ليس الأول من نوعه بسبب سوء تصميم اليوتيرنات التي لا يوجد بها حرم آمن لتأمين السيارات أثناء دورانها للاتجاه الآخر من الطريق.

وبحسب ما نشره رواد فيس بوك فإن تلك الحادثة بمثابة جرس إنذار، يجب أن يعيد للمسئولين النظر فى تصميم اليوتيرنات بمدينة نصر لعدم وجود حرم آمن بسبب قطع السيارات لحرم الطريق، وفى المقابل تسير السيارات بسرعة كبيرة، الأمر الذى يؤدى إلي وقوع حوادث مروعة تسفر عن وفيات ومصابين يوميا.

شارع حسن المأمون بمدينة نصر كان شاهدا على حادث مروع، عندما دهست سيارة نقل سيارة ملاكى، مما تسبب فى مصرع الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة، وألقي القبض على سائق السيارة النقل وتولت النيابة التحقيق .

وقع الحادث عندما تلقي قسم مدينة نصر أول بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا بأخري ملاكي بشارع حسن المامون بالمنطقة التاسعة بدائرة القسم .

ولمزيد من التفاصيل حول ردود فعل غاضبة بعد مصرع خطيب مسجد شاهد الفيديو التالي..