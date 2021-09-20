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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة في حادث مقتله.. التفاصيل الكاملة لمصرع الشيخ هاني الشحات

صدى البلد

"عندما يتم القدر، تُغشى عين الحكمة"، فحينما يُصيب القدر شخص ما، تُهيئ جميع الظروف والأسباب للأمر، وهذا ما حدث تمامًا مع الداعية الشهير الشيخ هاني الشحات، إمام وخطيب مسجد الأرقم بـ مدينة نصر.

هذا تمامًا ما حدث ما الداعية الراحل الشيخ هاني الشحات خطيب بـ وزارة الأوقاف، عندما اختاره القدر، ولقى مصرعه عندما اصطدمت نقل ثقيل سيارته أثناء محاولته قطع الطريق ليعبر للاتجاه الاخر. 

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من هو الشيخ هاني الشحات؟

الشيخ هاني الشحات أحد الدعاة المشهورين في نطاق مدينة نصر، فهو إمامًا وخطيب لمسجد الأرقم الواقع بمدينة نصر، وقد عُرف عنه مشاركته في الكثير من المقابلات الصحفية والتليفزيونية خلال السنوات الماضية.

نشر الإمام هاني الشحات العديد من الندوات والمحاضرات الدينية والعلمية الشرعية على منصة  اليوتيوب.

الشيخ هاني الشحات

حياته الشخصية

كان الشيخ هاني الشحات متحفظ حيال ظهور حياته الشخصية وعائلته على وسائل الإعلام، وكان شديد الحرص على عائلته، فلم يظهر أي منهم في الاعلام ولم يتحدث عنهم.

حادث يُنهي حياته

على نحو غير متوقع، وفي حادث أليم لقى الشيخ هاني الشحات مصرعه، إثر اصطدام سيارة نقل كبيرة بسيارته عندما كان يقطع الطريق ليعبر في الاتجاه الاخر، عقب خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر مباشرةً.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا تدهس سيارة ملاكي بمدينة نصر ومحولتها لكتلة من الخردة في لحظات قليلة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث ورفع حطام السيارة ونقل جثة المتوفي الشيخ هاني الشحات على اقرب مستشفى تحت تصرف النيابة تمهيدًا لتسليمه لذويه.

كشفت النيابة العامة عن كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث، وأمرت بضبط وإحضار سائق سيارة النقل المتورط، الذي أكد على أنه فوجئ بخروج سيارة ملاكي من ملف ولم يقصد دهسه.

وقامت الجهات المعنية بفحص حادث دهس سيارة الشيخ هاني الشحات خطيب بوازرة الأوقاف، وجاءت الإفادة عقب الفحص بالمفاجأة، بأن قائد السيارة الملاكي الشيخ هاني، قام بقطع الطريق بطريقة خاطئة مما تسبب في اصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة. 

محاولة الإسعاف

هرعت سيارات الإسعاف والاوناش من الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، ونقل الإسعاف لجثة الشيخ هاني سريعًا في محاولة لإسعافه في إحدى المستشفيات القريبة من الحادث، وعلى الفور تم إيداعه في غرفة الرعاية المركزة، ليعلن الأطباء بعدها فشل محاولات الإنقاذ وإعلان الوفاة.

الدفن والجنازة

تم تحرير محضر بالحادث، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات حول الحادث، وصرحت بالدفن بعد توقيع الكشف الطبي على جثمان الراحل الشيخ هاني الشحات، وشيع المئات من الأهالي الجثمان إلى مثواه الاخير من مسجد الأرقم بمدينة نصر حيث كان يعمل.

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مدينة نصر الشيخ هاني الشحات وزارة الأوقاف مرور القاهرة حادث تصادم النيابة العامة

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