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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصالون الثقافى بشمال سيناء  يناقش  الإعلام الوطنى ودوره فى تشكيل الوعى

الصالون الثقافي في
الصالون الثقافي في سيناء

عقد  الصالون الثقافى بشمال سيناء   علي مسرح مديرية الثقافة بمحافظة شمال سيناء،  تحت  عنوان الاعلام الوطنى ودوره فى تشكيل الوعى،  وادار الحوار سعيد العيسوى ، رئيس الصالون السيناوى ونائب مجلس المنتدى السيناوى  ، بحضور العميد محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة  لإقليم القناة وسيناء ، و اشرف المشرحانى مدير عام فرع  الثقافة الجماهرية بشمال سيناء .

 

  القى عدد من كبار الصحفين  من ضيوف الصالون  ندوات تعريفية  لمضمون  حوار الصالون وجاءات كلمات السادة المخاضرين تحت عناوين مختلفة منها دور الاعلام الوطنى فى بناء الوعى ، للدكتور  محمد أمين  على السيد.  رئيس تحرير مجلة اكتوبر وبوابة دار المعارف ، ومساهمة  الاعلام فى التنمية المستدامة ، للصحفى  اشرف مبروك أبو الريش  من جريدة روزليوسف.، والاعلام وتاثير التكنولوجيا الحديثة ، للصحفى عبدلله سيد يسرى من قطاع الاخبار والهئية الوطنية للاعلام ووالاعلام الدولى وتخديات الوعى. ، للصحفى والمؤرخ العسكرى  شريف رشاد عارف  من مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة والنشر. 

كما دار  حوار خاص  مع  السيدة مرفت احمد  محمد سكر   والدة الشهيد الملازم مؤمن  نعمان، وقد  ادار الحوار  الصحفى عبدلله يسرى 

واستمع الحضور الكريم للفيلم الوثائقي  باسم الشهيد للمخرج السينمائى  عاطف  عبد اللطيف شكرى،  كما عرض فريق الموسيقى العربية بقيادة المايسترو ، خالد الشعراوى  عرض من مجموعة اغنانى وطنية رائعة  .

وفى ختام الصالون الثقافى  تم  تكريم  الحضور  بتسليم بعض الدروع وشهادات تكريم من قبل وكيل وزارة الثقافة للاقليم 
 

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