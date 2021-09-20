إيمي 2021.. أوليفيا كولمان وجوش أوكونر الأفضل تمثيليا عن مسلسل The Crown

فازت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الإيمي عن بطولة مسلسل مسلسل The Crown فيما نال زميلها جوش أوكونر جائزة التمثيل الأفضل في فئة الذكور عن نفس العمل.

حاز مسلسل The Crown على عدة جوائز في حفل الإيمي منها أفضل ممثل وممثلة مساعدة وأفضل إخراج وكتابة لعمل درامي.

وحضرت كل من أوليفيا كولمان وجوش أوكونر الحفل الموازي لحفل الإيمي المقام في لون أنجلوس في لندن بحضور أبطال مسلسل The Crown.

تفاصيل حفل إيمي 2021

يحضر حفل إيمي 2021 في نسخته الـ 73 حوالي 500 ضيفا فقط، بعدما كان يحرص الآلاف على التواجد به خلال السنوات الماضية بسبب بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا.

استضاف جيمي كيميل حفل العام الماضي الذي كان افتراضيا بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن هذا العام يستضيفه الممثل الكوميدي سيدريك ذا انترتينر، ويشهد الحدث العديد من العروض الموسيقية والغنائية.

يغيب صناع 3 أعمال سيطرت على جوائز إيمي العام الماضي، بعد اضطرارهم لتأجيل المواسم الجديدة بسبب جائحة كورونا، وهم Succession و Schitt's Creek وWatchmen.