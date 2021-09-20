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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القرين معقل النخيل

من داخل بلد المليون نخلة.. صدي البلد ترصد مراحل جني البلح| شاهد

صدى البلد

رغم الإرتفاع الشاهق للنخيل وبمجرد ان تدخل حدود مدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية ، تجد أمامك العديد من شجرات النخيل في كل مكان تمر من أمامك .

وعند السؤال يأتي الإجابة بأن القرين هي معقل النخيل بمحافظة الشرقية وتشتهر بطيب ثمارها وحلاوة طعمها وحسن كرم أهلها فيما حرص موقع صدي البلد علي رصد مراحل جني البلح.

 

في البداية كان في إستقبالنا الشيخ ابوسعد أحد أبناء مدينة القرين بمحافظة الشرقية والذي إصطحبنا في جولة داخل عدد من الحقول والتي إنتشرت في إراضيها أشجار النخيل العالية والتي تحمل ثمار البلح وللوهله الأولي يكون من المستحيل بلوغ تلك الثمار بسبب الإرتفاع الشديد لأشجار النخيل ولكن يؤكد لنا انهم يتسلقون تلك الأشجار بمنتهي السهولة ويأتون بأطيب الثمار.

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مرحلة التلقيح..

أكد الشيخ "ابوسعد" ان هناك عدد من المراحل حتي يتم الوصول الي الشكل الحالي من ثمار البلح الجميل وتبدء المرحلة الأولي بالتلقيح وتكون تلك هي المرحلة الأولي في بداية العام وخاصة مع ظهور اللقاح في أشجار النخيل الذكر ويتم أخذ اللقاح من الذكر ويتم فرشها وتعريضها للشمس يوم وبعد ذلك يتم وضعها في أشجار النخيل وتسمي تلك المرحلة بالتلقيح.

 

مرحلة ظهور البلح الأخضر..

وهي المرحلة الثانية وتظهر بعد فترة من وضع اللقاح وفي تلك المرحلة تبدء ظهور ثمار البلج الأخضر ويتم في تلك الأثناء تسلق النخيل وربط المقشات وتدنيتها حتي لا تتعرض للتلف بفعل الهواء وعوامل الجو وتكون أكثر صلابة في مواجهة عوامل الجو.

 

مرحلة الجني..

هي المرحلة الحالية ويقوم طالع النخيل بإحضار المطلاع الخاص به ويبدء في تسلق النخيل ويأخذ معه مشنه يقوم بإحضار وهز البلح داخلها ويقوم بإنزالهاا للشخص المتواجد أسفل منه علي الأرض ويتم وضعه في المكان المخصص ويكون البلح تم نضجه.

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=401227828012543&ref=watch_permalink

أنواع النخيل..

أكد الشيخ ابو سعد ان هناك العديد من أنواع البلح والنخيل المتواجده داخل مدينة القرين والتي تشتهر بها ومنها علي سبيل المثال لا الحصر البلح "الحياني والزغلول وبنت عيشة والعامري..الخ" ويستمر موسم الحصاد قرابة الشهرين.

 

طرق بيع البلح..

أشار الشيخ ابو سعد ان هناك مكان مخصص لبيع البلح يأتي اليه التجار من مختلف محافظات الجمهورية نظرا لشهرة المدينة بالبلح المميز ويختلف سعر البلح بإختلاف الجودة وإذا كان رطب او أحمر فمثلا الرطب يتم بيعه بحوالي 6 جنيهات والأحمر ب3.5 جنيها للكيلو ويعتبر هذا الموسم هو ما ينتظره أبناء القرين من العام الي الأخر.

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الشرقية نخل مدينة القرين القرين تلقيح النخيل مدينة

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