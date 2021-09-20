12 ألفا و313 إصابة كورونا نشطة في الأردن

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و313 حالة حتى صباح الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و616 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 813 ألفاً و601 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 790 ألفا و672 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 229 مليوناً و293 ألفا و200 حالة، شفي منها 205 ملايين و931 ألفا و963 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و705 آلاف و498 شخصا حول العالم.