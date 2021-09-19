عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن والإمارات يوقعان اتفاقيتين لتنفيذ مشروعات بحرية في العقبة

العقبة
العقبة

وقعت "مجموعة موانئ أبو ظبي" اتفاقية مبدئية مع "شركة تطوير العقبة" الأردنية تنص على تولي المجموعة إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد بالعقبة في الأردن.

 

وستكون هذه أول منشأة لـ"مجموعة موانئ أبوظبي" في المملكة وأول محطة سفن سياحية تابعة لها خارج دولة الإمارات وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

 

وسيتم تطوير محطة السفن السياحية في ميناء العقبة كبوابة رئيسية لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية.

تشغيل أول نقطة لتبادل الإنترنت في الأردن ضمن مشروع مدينة العقبة الرقمية

كما تم أيضا توقيع اتفاقية مبدئية أخرى تنص على قيام "مجموعة موانئ أبو ظبي" بتطوير نظام مجتمع الموانئ لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل التواصل بين كافة مشغلي موانئ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و"شركة تطوير العقبة" والهيئة البحرية الأردنية والجمارك والخدمات المساندة والعمليات البرية.

 

وجرى التوقيع على الاتفاقيتين خلال زيارة وفد أردني رفيع المستوى إلى أبو ظبي.

الأردن الامارات مرسى زايد العقبة أبوظبي أبو ظبي

موضوعات متعلقة

تشغيل أول نقطة لتبادل الإنترنت في الأردن ضمن مشروع مدينة العقبة الرقمية

الأردن يكشف حقيقة ظهور أسماك القرش فى خليج العقبة

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان ضد ليون.. ليونيل ميسي على رأس هجوم فريق العاصمة

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم .. وهل تدخل صاحبها الجنة ؟

ميلان ضد يوفينتوس.. الروسونيري بالقوة الضاربة في غياب إبراهيموفيتش

أذكار بعد صلاة العشاء.. 11 دعاء أوصى بها النبي ويهملها الكثيرون

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي

ريال مدريد ضد فالنسيا .. بنزيما يقود هجوم الملكي رفقة فينيسيوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

الصحة تعلن رابط شكاوى تأخر رسالة الحصول على لقاح كورونا

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

إصابة 14 شخصا بانفجار أسطوانة أكسجين داخل عقار في دمنهور.. شاهد

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

فيديو

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

التطبيق 30 سبتمبر.. جدول مواعيد فتح المحلات والمقاهي والمطاعم في الشتاء

المزيد

ساحة رأي

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ