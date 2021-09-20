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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزير الثقافة تشهد "فريدة" و "أحدب نوتردام" ..صور

صدى البلد

شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة مساء أمس الأحد عرض " فريدة " و عرض " أحدب نوتردام " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ، و ذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي ، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، و عدد من المسرحيين وسط اقبال جماهيري كبير .

 

وأشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالتنوع الكبير بالعروض المسرحية المقدمة بمسرح الدولة، و التي تمتاز بالآداء الراقي و المتميز.

 

وأوضحت  ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ان تقديم أعمال الأدب العالمي من خلال مسرح الدولة يعكس مهارات المسرحيين المصريين المميزة والقادرة على تجسيد أعظم المؤلفات ببراعة ، و أضافت ان إنتاج عروض مسرحية جادة يدعم تكوين شخصيات مستنيرة ويبث القيم الايجابية بين الجميع .

وزيرة الثقافة تشهد فريدة وأحدب نوتردام وتكرم اسم الكاتب الراحل اسامة نور الدين

" أحدب نوتردام ".. في الطليعة

جدير بالذكر أن عرض " فريدة " من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور و إضاءة عمرو عبد الله ،موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز ،ماكياج روبي مهاب،العرض عن " أغنية البجعة " لتشيكوف ، من كتابة و إخراج أكرم مصطفى .

‏‎ بينما عرض " أحدب نوتردام " من بطولة يحيى محمود ، رجوى حامد، مريم الجندي ، محمد دياب ، عمرو شريف، محمود طلعت ، فادي ثروت ، مي السباعي ، جورج أشرف، هبة قناوي ، محمد عبد الوهاب ، أحمد مخيمر ، شريف فاروق ، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي ، موسيقى و ألحان كريم عرفة ، استعراضات كريمة بدير ، ديكور حمدي عطية ، أزياء نعيمة عجمي.

 

 العرض عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو ، ترجمها و كتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين ، و من إخراج ناصر عبد المنعم.

 

 

 

وزير الثقافة إيناس عبد الدايم محمد عبد الوهاب البيت الفني للمسرح مسرح الطليعة الدكتورة ايناس عبد الدايم

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